Andrew Garfield siente que su experiencia como Spider-Man fue un doloroso despertar sobre la industria del cine

Aunque actualmente hay un montón de personas entusiasmadas ante una posible aparición de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, parece difícil olvidar que el actor no lo pasó muy bien durante su tiempo como el trepamuros.

En 2016 y en el marco de una entrevista con Amy Adams para Variety, Garfield no dudó en contar que su tiempo como Spider-Man le rompió el corazón debido a todas las presiones e intereses que estaban en juego con la saga de The Amazing Spider-Man.

En ese minuto Garfield apuntó al lado corporativo de Estados Unidos como un factor en su mala experiencia y ahora, en el contexto de una reciente entrevista con The Guardian, volvió a lamentar la influencia que esas ambiciones económicas tuvieron en sus películas de Spidey.

“Pasé de ser un niño ingenuo a crecer ¿Cómo podría imaginarme que iba a ser una experiencia pura?”, señaló el actor con lo que The Guardian describe como una risa seca y sin alegría. “Hay millones de dólares en juego y eso es lo que guía el barco. Fue un gran despertar y dolió”.

Previamente Garfield había señalado que tenía grandes ilusiones a sumarse a las películas de Spider-Man ya que era un fanático del personaje desde su infancia. Sin embargo, en sus declaraciones queda claro que su entusiasmo no tardó en diluirse.

“La Comic-Con de San Diego está llena de hombres y mujeres adultos que todavía están en contacto con esa cosa pura que el personaje significó para ellos. (Pero) agregas las fuerzas del mercado y los grupos de prueba y, de repente, la atención se centra menos en el alma y más en garantizar que ganemos la mayor cantidad de dinero posible”, señaló Garfield. “Y encontré eso - encuentro eso - desgarrador en todos los asuntos de la cultura. El dinero es lo que nos ha corrompido a todos y nos ha llevado al terrible colapso ecológico en el que todos estamos a punto de morir”.

“¡Solo bromeo, solo bromeo!”, clarificó el actor después de una pausa. “Quiero decir, pasarán varios años antes de que eso suceda”.

Considerando la experiencia que Garfield ha descrito durante su tiempo como Spider-Man sin duda un potencial regreso del actor como el personaje podría servir para cerrar de una buena manera su complejo paso por el papel. Sin embargo, si eso no llegase a ocurrir, tampoco hay que olvidar que Garfield se ha enfocado en varios proyectos de distinta índole durante el último tiempo y por ejemplo también será el protagonista del musical Tick, Tick…Boom! y la cinta The Eyes of Tammy Faye.