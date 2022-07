Andrew Lincoln y Danai Gurira volverán al mundo de The Walking Dead para una serie limitada sobre Rick Grimes y Michonne

Tal y como los zombies que están al centro de su premisa, The Walking Dead se niega a morir. Si bien la serie principal de esta saga terminará este año y durante esta jornada presentó un tráiler para reafirmar su inminente conclusión, la franquicia seguirá viva de la mano de producciones de antología como la serie Tales of The Walking Dead y ahora se anunció que también continuará su expansión de la mano de un spin-off sobre Rick Grimes y Michonne.

Sí, leyeron bien, Rick Grimes y Michonne volverán al mundo de The Walking Dead.

Según recoge Deadline, durante la Comic-Con de San Diego 2022 se anunció que Andrew Lincoln y Danai Gurira reformarán sus respectivos papeles de The Walking Dead para una nueva serie limitada que pretende cerrar las historias de la pareja.

“El nuevo spin-off de TWD presentará una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... Y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Pueden encontrarse entre sí y saber quiénes eran en un lugar y una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido antes? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están vivos, o descubrirán que ellos también son The Walking Dead?”, dice la descripción de la serie.

Por ahora no hay un título para este programa, pero sabemos que Scott M. Gimple será su productor ejecutivo junto a los propios Lincoln y Gurira . Todo mientras ya hay un intrigante afiche promocional.

Esta serie de Rick Grimes y Michonne contará con seis episodios y llegará en 2023. Y aparentemente será la evolución de las películas que alguna vez se planearon para Rick.