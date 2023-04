Andy Muschietti deja la puerta abierta para que The Flash tenga una secuela

Ante la positiva recepción de la película de The Flash tras su función en el evento CinemaCon, el director Andy Muschietti fue consultado sobre la posibilidad de una secuela ante el cambio de eje que sufrirán las películas de DC Studios tras la irrupción de la nueva era comandada por el productor Peter Safran y el director James Gunn.

En ese sentido, el director puntualizó que por ahora no han conversado sobre secuelas, ya que primero quieren ver cuál será la recepción de recaudación para esta producción.

“No hemos hablado de eso. Creo que todos estamos esperando ver cómo le va a esta película. Por supuesto, hay entusiasmo por continuar la historia, especialmente si esta película tiene éxito. Y evidentemente hay una arquitectura en DC que se está gestando y se está creando y la pregunta es si esta nueva arquitectura absorberá esta historia”, remarcó.

La versión de The Flash presentada en la CinemaCon no era el corte final de la película, por lo que se desconoce si existe algún tipo de conexión con los nuevos planes o si, tal como ocurre con la saga Flashpoint en los cómics, se crea un borrón y cuenta nueva completo. En ese sentido, en Warner Bros. decidieron no mostrar escenas post-créditos.

En ese sentido, Muschietti de todas formas reconoce que: “lo bueno del multiverso es que es posible. El multiverso permite que todos estos mundos diferentes coexistan e interactúen y, con suerte, sí. Todavía no lo sabemos. Esa es la verdad”.

De ahí que el director planteó que de todas formas esperan que The Flash sea parte de los planes del nuevo DC, aunque tampoco puede anticipar que esa será la decisión final de los nuevos directivos. “Nuevamente, no podemos predecir el futuro. Todo lo que escuchamos que va a suceder es muy emocionante. No sabemos mucho más que ustedes, honestamente”, finalizó.