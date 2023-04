The Flash sería la mejor película de DC en 30 años según las primeras reacciones

El evento CinemaCon, que reúne a los dueños de cine con las compañías distribuidoras, fue el foco para el despliegue de la película de The Flash. No solo el jefe de Warner Bros Discovery la presentó con bombos y platillos, asegurando que era “la mejor película de superhéroes que ha visto”, sino que también se presentó un nuevo tráiler y finalmente se realizó una primera función de la película. Obviamente lo anterior dio pie a las primeras reacciones en redes sociales.

En ese sentido, los primeros comentarios en torno a la película son llamativamente muy positivos, no solo destacando el espectáculo de la película, sino que también el desempeño de Ezra Miller con su doble tarea interpretando dos versiones de Barry Allen, la aparición de múltiples superhéroes en diversas versiones del multiverso - como son los casos del Batman de Ben Affleck y la clásica versión de Michael Keaton - y el factor emotivo de la historia.

Ron Seoul-Oh de POC Culture: “Pude ver un corte sin terminar de The Flash. Es una película de cómic de tomo y lomo y un amoroso homenaje a la historia del cine de DC. Para una película que restablece el Universo DC, también hace un gran trabajo al cerrar el círculo. El regreso de Michael Keaton como Batman es simplemente... PERFECTO.”

Scott Menzel de WeLive: “The Flash es sin duda una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. No es una broma, The Flash es la experiencia cinematográfica definitiva, ¡ya que tiene un poco de todo! Acción, emoción, corazón, humor y mucha nostalgia. Ezra Miller es fenomenal como dos Barry Allen. Michael Keaton y Sasha Calle también son muy buenos. Esta es una película que el público verá una y otra vez. Ah, y evita todos los spoilers que puedas de esta película porque hay algunas sorpresas realmente increíbles que realmente te dejarán boquiabierto. ¡No puedo esperar a ver esto de nuevo!”.

Umberto Gonzalez de The Wrap: “¡CREAN EL HYPE! Dejando de lado a las películas de Christopher Nolan, The Flash es la mejor película de DC de los últimos 30 años y pertenece a la misma conversación con Superman 78 y Batman 89. La película quiebra nuevos territorios increíbles para el cine de superhéroes y honra el legado de los años pasados”

Dan Casey de Nerdist: “The Flash es muy buena, especialmente dado lo sobresaturados que estamos con historias de multiversos. Es una versión realmente inteligente y encantadora de Flashpoint que efectivamente ejerce la nostalgia en lugar de explotarla. ¡Algunas piezas genuinamente deliciosas también!”.

Brian Truitt de USA Today: “The Flash es bastante buena, como Justice League yendo como Volver al Futuro. Tiene un gran corazón y es, con mucho, la película de DC más divertida. Se complica un poco, pero Sasha Calle es una Supergirl fantástica y Michael Keaton nos recuerda por qué es el mejor Batman de todos”.

Germain Lussier de Gizmodo: “Sí. The Flash es tan buena como se rumorea. Es como Volver al Futuro encontrándose con Spider-Man: No Way Home, con todo el humor y el corazón de la primera y la acción y las sorpresas de la segunda. En todo caso, podría ser un poco demasiado ambiciosa, pero también es increíblemente satisfactoria, conmovedora y divertida”.

Chris Hayner de Gamespot: “No sé qué decir aparte de que The Flash entregó más de lo que esperaba. Las actuaciones son más que geniales. Keaton ofrece todo lo que quieres. ¿Supergirl es mi nueva superheroína favorita? Estoy realmente sorprendido de que esta película cumpla y supere el hyoe. Nunca esperé eso”.

Erik Davis de Fandango: “¡The Flash es TREMENDA! Olvídense de DC, es sin duda una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas. Un clásico de todos los tiempos. Narración inventiva, secuencias de acción FANTÁSTICAS, gran elenco. TANTOS detalles nerds. Estoy llorando al final. Todo lo que quieres de una película de superhéroes y más. Sinceramente, estoy anonadado de que sea tan buena. Como fan monstruoso de Volver al Futuro, tiene vibras de esa película durante todo el rato. Michael Keaton es increíble, como se esperaba, y este es el mejor Ezra Miller que ha sido como Flash. Affleck también tiene algunos de sus mejores momentos de Batman, ¡y Sasha Calle es genial!”.

Brandon Davis de ComicBook.com: “¡Maldita sea, The Flash es buena! Es súper inventiva tanto visualmente como en concepto. La dinámica de dos Barry Allen está muy bien hecha. Las emociones me golpearon intensamente, las sorpresas son sólidas y me dieron ganas de volver a mirar y muchas ganas de ver cómo seguirán. Bien hecho”.

Steven Weintraub de Collider: “The Flash es fantástica. Sé que Ezra Miller ha cometido muchos errores, pero son tan buenos en esta película. Me encantó Keaton, la acción, el humor y la emoción. Andy Muschietti ha creado algo especial. Pulgares hacia arriba”.

Rob Keyes de ScreenRant: “Acabo de ver The Flash en CinemaCon. Tiene algunas cosas que no creerás y muestra mucho más de los poderes de Barry Allen. De hecho, es una de las mejores de DC y encaja muy bien como una historia puente entre las franquicias de DCEU antiguas y nuevas. También es la película más divertida de DC”.

Mike M de Nerds of Color: “Es una buena película con momentos realmente cringe. ¡Todo lo que tiene que ver con Batman y Supergirl es increíble! Los easter eggs también. Pero la actuación de Miller me molestó y hay 2 de ellos aquí. La acción y la emoción son maravillosas. La comedia no lo es”.

The Flash es dirigida por Andy Muschietti (It) y será lanzada en cines de Estados Unidos el 16 de junio. Un día antes se estrenará en países de Latinoamérica como Chile.