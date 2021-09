Andy Serkis cree que un encuentro entre Venom y Spider-Man “sucederá”, pero advierte que no habría que apresurarlo

Por cortesía de la edición más reciente de PlayStation Showcase, los fanáticos de Spider-Man ya tienen claro que podrán ver al héroe (y Miles Morales) luchando contra Venom en el videojuego Marvel’s Spider-Man 2. Sin embargo, para quienes todavía no siguen esa saga o ponen todas sus fichas en las adaptaciones cinematográficas, aún existen dudas respecto a otro eventual encuentro entre el simbionte y Spidey en la pantalla grande.

Durante las próximas semanas Sony finalmente lanzará a la nueva película de Venom y aunque esa cinta sumará a Carnage a la acción, todavía hay personas que se preguntan si algún día el Eddie Brock de Tom Hardy conocerá a alguna versión de Spider-Man.

Por supuesto, mientras el Spider-Man de Tom Holland permanece vinculado al MCU, por ahora no hay certeza en ese aspecto. No obstante, el director de Venom: Let There Be Carnage, Andy Serkis, cree que un encuentro entre el simbionte de esa película y Spider-Man sigue siendo posible.

“Mira, esa es la pregunta en boca de todos”, señaló Serkis en una entrevista con IGN al ser consultado sobre el futuro de Venom y Spider-Man. “Quieren saber si Venom conocerá a Spider-Man, pero personalmente, nunca sucederá. Solo bromeo, por supuesto que sucederá”.

Pero aunque Serkis parece confiado en un eventual encuentro entre Venom y Spidey, el director advierte que a su juicio no habría que apresurar una reunión entre los personajes.

“Mira, depende de cuándo quieras llegar allí, y también del apetito”, añadió Serkis. “Si la gente quiere más historias de Venom, entonces al saltar directamente a Spider-Man podrías perder muchos grandes personajes de supervillanos entre ahora y entonces. Así que, en cierto modo, si te apresuras hacia (Spider-Man) podrías estar cerrando la puerta”.

La primera película de Venom reportó un balance económico positivo para Sony, por lo que las palabras de Serkis claramente tienen sentido desde el punto de vista de la franquicia. No obstante, considerando que se espera que Spider-Man: No Way Home abra la puerta del Multiverso por el lado de Marvel Studios, es probable que estas inquietudes no desaparezcan.