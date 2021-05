Animal Crossing y otros títulos se suman al Salón de la Fama del Videojuego

El Salón de la Fama del Videojuego, administrado por The Strong y el Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos ha sumado cuatro nuevos títulos a la colección, entre ellos el querido título de Nintendo, Animal Crossing.

En el caso de Animal Crossing, a pesar de la popularidad que tuvo la última entrega para Nintendo Switch, el que se sumó al listado de destacados juegos fue el lanzado en 2001 para Game Cube. Junto con este, otros tres juegos se sumaron al museo: Microsoft Flight Simulator, StarCraft y Where in the World is Carmen Sandiego.

El Salón de la Fama del Videojuego existe desde 2015, y comenzó con seis títulos: Pac-Man, Super Mario Bros, Tetris, World of Warcraft, Doom y Pong. Actualmente al listado se han sumado importantes títulos como Final Fantasy VIIc The Legend of Zelda, Mortal Kombat, Halo, Street Fighter 2, Minecraft, entre otros.

Hay que mencionar que los títulos que se sumaron este año superaron a otros competidores, entre los que se encontraban Portal, Call of Duty, FIFA, Guitar Hero, FarmVille, Tron y Mattel Football.