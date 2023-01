Ant-Man and the Wasp: Quantumania tuvo que explorar otras aristas de Kang debido a Avengers: Endgame

Parece que las repercusiones de Avengers: Endgame en Ant-Man and the Wasp: Quantumania no estarán a acotadas exclusivamente a la trama de Scott Lang y su hija, sino que la propuesta de la cuarta cinta de los Vengadores también habría influido en la caracterización de Kang el conquistador.

Si bien Kang fue introducido al MCU en la serie de Loki, la variante central del personaje recién se presentará en Quantumania y el guionista de esa película, Jeff Loveness, afirmó que debido al uso de los viajes en el tiempo en Endgame fue necesario expandir la caracterización del villano.

“Nunca había visto un personaje que viajara en el tiempo hecho con tanta complejidad y exploración. Estoy un poco desanimado porque ‘Endgame’ hizo muchos viajes en el tiempo, por lo que casi necesitas ampliarlo un poco también, tal vez ampliarlo un poco más en el multiverso, la dimensionalidad del personaje, la libertad ilimitada que tiene al mismo tiempo que está completamente desarraigado de su tiempo y de sí mismo”, dijo Loveness (vía The Direct). “¿Todo se derrumbará nuevamente porque otra versión de él también puede destruirlo? ¿Cuál es el propósito de construir Roma si la vas a quemar al día siguiente, porque quieren tener su propia Roma?”

Pero eso no significa que el MCU aprovechará de cambiar demasiado la caracterización de Kang, porque aunque el guionista sostiene que también puso su propio sello en el personaje, igualmente reconoció que profundizó en su historia en los cómics.

“Esa es la alegría del personaje. Él es solo esta serpiente infinita que come colas infinitas, un hombre literalmente en guerra contra sí mismo”, señaló Loveness tras confirmar que leyó un montón de cómics de Kang. “Ciertamente tomé una tonelada de los cómics, pero la alegría de estas películas es que también puedes poner algo de ti mismo en ellas, puedes darle un giro completamente nuevo porque si solo haces una adaptación 100% de cómics, la gente conoce todo el trucos y qué esperar. Tienes que usar eso como base y luego lanzar una bola curva. He tratado de apoyarme en él como un personaje más interesante de lo que la gente espera, con suerte”.

Para ver como resultará esto, Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará en febrero y también se rumorea que al menos otra variante de Kang figuraría en la segunda temporada de Loki.