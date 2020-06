Anthony Mackie dice que The Falcon & the Winter Soldier será como una gran película

Mientras Marvel Studios sigue sin entregar nuevos detalles oficiales sobre la propuesta de The Falcon and the Winter Soldier, uno de los protagonistas de la serie, Anthony Mackie, aprovechó la pausa en la producción para revelar un llamativo detalle sobre este proyecto.

Durante una conversación con Daveed Diggs (Snowpiercer) en el marco del segmento “Actors on Actors” de Variety, Mackie contó que The Falcon and the Winter Soldier sería más parecida a una película del MCU que a una serie.

“La estamos filmando exactamente como una película. Todo el mundo que había trabajado en televisión antes decía: ‘Nunca he trabajado en un programa de televisión como este’. La forma en que estábamos filmando, se siente exactamente como si estuviéramos filmando la película cortada como un programa. Entonces, en lugar de una película de dos horas, es una película de seis u ocho horas”, dijo el actor.

La filmación de la serie no sería lo único que se parecería a las películas de Marvel Studios y, según Mackie, el ambiente sería tan divertido que está ansioso por volver a trabajar.

“Esas películas son como un campamento de verano”, dijo Mackie. “Y esta serie no fue diferente. Era el mismo grupo de personas, uniéndose para que funcionara. Y así, el truco es que todo está en otro nivel. Cada serie, cada película, simplemente lo empujan, empujan mucho el sobre. Con suerte, tocando madera, volveremos pronto“.

Las filmaciones de The Falcon and The Winter Soldier se detuvieron en marzo debido a la pandemia de COVID-19 y Mackie también recordó como fue ese momento.

“Estábamos en Europa, y todo se volvió loco en Europa primero”, dijo el actor. “Entonces nos cerraron dos semanas antes del cierre de Estados Unidos. Fue realmente increíble solo porque siento que somos el primer programa o película de Marvel que tenía limitaciones de presupuesto. Y mi (experiencia) siempre era: ‘Es Marvel, podríamos filmar para siempre’. Pero me dijeron: ‘No'. Así que fue una experiencia muy diferente al resto de las películas. Pero al mismo tiempo, fue muy divertido“.

The Falcon and The Winter Soldier todavía mantiene el estreno programado para agosto.