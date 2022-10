Anuncian el lanzamiento de un cómic que funcionará como una precuela de la nueva película de Calabozos y Dragones

La editorial IDW publicará un cómic que funcionará como precuela de la próxima película de Calabozos y Dragones, la cual será conocida junto al subtítulo de “Honor entre Ladrones”.

Con 96 paginas, el cómic será realizado por un equipo creativo conformado por Jeremy Lambert, Ellen Boener, Eduardo Ferigato y Guillermo Sanna. Además, desde el portal ComicBook.com explican que saldrá a la venta en febrero y será conocido en inglés bajo el nombre de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves—The Feast of the Moon.

A grandes rasgos, la historia presentará una historia centrada en Edgin, el bardo interpretado por Chris Pine en la película, presentando cómo junto a una banda de ladrones intentan ayudar a una ciudad a lidiar con un peligroso rey.

La portada del cómic también incluye a un dragón blanco y otros personajes, como el Forge Fitzwilliam que interpretará Hugh Grant.

La película, co-dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, llegará a los cines en marzo del próximo año.