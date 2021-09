Anuncian MechWarrior 5: Mercenaries para PS4 y PS5

Desde Piranha Games y Sold Out, anunciaron que MechWarrior 5: Mercenaries llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 23 de septiembre.

El juego llegará de la mano del contenido descargable “Heroes of the Inner Sphere”, y según señalaron la versión de PS5 sacará ventaja de las características del DualSense, como los gatillos adaptativos y su tecnología háptica.

Las nuevas versiones también admitirán el modo para cuatro jugadores, jugadores contra el entorno y el juego cruzado cooperativo, con las versiones existentes de Xbox Series, Xbox One y PC.

Cabe recordar que el juego se lanzó originalmente para PC a través de la Epic Games Store en diciembre de 2019, y más recientemente en mayo del 2021 se lanzó para XBox Series, Xbox One y Pc a través de Stream.