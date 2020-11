Anuncian Nioh 1 y 2 Remastered para PlayStation 5

Durante la jornada de este viernes, desde Team Ninja y PlayStation apuntaron que Nioh, llegará a PlayStation 5 de la mano de The Nioh Collection, el cual contará con ambas entregas remasterizadas.

Según fue dado a conocer este compilado contará con todo el contenido adicional de los juegos, aunque ambos títulos también se venderán de forma individual.

Es así como el próximo 5 de febrero se lanzarán: en PlayStation 5, The Nioh Collection, que contiene el remasterizado de ambos juegos (y que también se pueden adquirir de forma individual), y en PS4 y PC, Nioh 2: The Complete Edition, el cual es el juego base más los tres DLC que tuvo, ‘The Tengu’s Disciple’, ‘Darkness in the Capital’, y ‘The First Samurai’.

Según fue dado a conocer, quienes opten por Nioh 2 Complete Edition en PS4 podrán realizar el upgrade a PS5 sin costo adicional cuando adquieran la consola. De igual forma quienes posean el juego normal en PS4 también podrán upgradear a la versión remasterizada de PS5 aunque sin los DLC.

La versión de PlayStation 5 soportará hasta una resolución 4K y hasta 120 FPS, mientras que la versión de PC soportará resoluciones 4k Ultra HD y Ultra-widescreen, así como HDR y monitores de 144Hz.