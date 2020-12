Anuncian nuevo anime de Code Geass

Buenas noticias para todos los fanáticos de Code Geass, y es que un nuevo anime fue anunciado, el cual tendrá por nombre Code Geass: Z of the Recapture y continuará con los hechos del filme de 2019, Code Geass: Lelouch of the Re;surrection.

Code Geass es una serie de anime que estrenó su primera temporada en octubre de 2006 y se emitió hasta julio de 2007. Posteriormente contó con una segunda danta de episodios y recientemente una película, la cual modificaba algunos elementos del anime original.

Para la nueva serie Takahiro Kimura, quien ya ha trabajado en la franquicia, se encargará del diseño de personajes, mientras que Yoshimitsu Ohashi, quien estuvo a cargo de Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2, será el encargado de dirigir la serie.

Junto con esto fue anunciado un nuevo juego para móviles el cual tendrá por nombre Genesic Re;Code.