Anuncian película de Knights of Sidonia para 2021

Polygon Pictures anunció que se encuentra trabajando en una nueva película basada en la historia creada por Tsutomu Nihei, Knights of Sidonia.

Según fue dado a conocer, este nuevo filme que tendrá la franquicia tendrá por nombre Sidonia no Kishi: Ai Tsumugu Hoshi (Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun, y tiene programado su estreno para 2021. Junto con el anuncio es que fue liberado un póster así como un pequeño teaser donde se puede escuchar la canción Utsusemi, interpretada por CAPSULE.

Knights of Sidonia estrenó una primera temporada de 12 episodios en 2014 de la mano de Polygon Pictures. Un año más tarde es que llegó la segunda tanda de episodios. Ambas temporadas se encuentran disponibles de forma exclusiva a través de Netflix.

Según fue dado a conocer, esta nueva historia tomará un camino diferente al del manga de Nihei, con una historia completamente nueva la cual será supervisada por el autor. Además, para esta regresará el elenco original de la serie.

Gran parte del staff que trabajó en el anime también regresará para realizar esta película, y según fue dado a conocer quien fue co-director del anime, Hiroyuki Seshita, actuará como director en jefe de la película, mientras que Tadahiro Yoshihira será el director.

Esta será la segunda película que tendrá la franquicia, ya que hace unos años, fue lanzada una película que compilaba los primeros 12 episodios, agregando nuevas secuencias y rehaciendo algunos efectos de sonido.