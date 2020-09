Anuncian PlayStation Plus Collection lo cual permitirá jugar determinados títulos de PS4 en PS5

Durante el nuevo evento de PlayStation 5, desde Sony dieron a conocer una nueva característica que se sumará a PlayStation Plus, de cara al lanzamiento de la consola de próxima generación, se trata de PlayStation Plus Collection.

Según fue anunciado, esta permitirá acceder a una selección de juegos de PlayStation 4 para poder jugarlos de inmediato en la PlayStation 5, siendo algo similar a lo que ocurre con otros servicios de suscripción como EA Access y Xbox Game Pass, y siendo probablemente una respuesta a este último.

A través de un tráiler se dio a conocer la característica la cual permitirá acceder desde el día uno a juegos first y third party. Algunos de los que fueron dados a conocer corresponden a: Persona 5, Days Gone, Final Fantasy XV, Until Down y Detroit Become Human.

En el evento también se dio a conocer el valor de la consola que finalmente costará $499.99 dólares y en su versión digital llegará a los $399.99 dólares. En cuanto a su lanzamiento, este ocurrirá el 12 de septiembre en algunos países seleccionados, incluyendo México y Estados Unidos, y llegará al resto del mundo a partir del 19 de noviembre.