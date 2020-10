Anya Taylor-Joy será Furiosa en la película spin-off de Mad Max

La precuela de Mad Max centrada en Furiosa dio un nuevo paso para convertirse en realidad y es que durante este martes Deadline reveló que Anya Taylor-Joy (Split, The Witch, New Mutants) finalmente será la encargada de dar vida a Furiosa, el personaje que fue interpretado por Charlize Theron en Mad Max: Fury Road.

Esta nueva película enmarcada en el universo de Mad Max será dirigida por el propio George Miller, quien además escribió el guión junto a Doug Mitchell. Todo mientras la compañía de Miller, Kennedy Miller Mitchell, se encargará de la producción.

De acuerdo a Deadline, el spin-off de Furiosa se presentará como una película independiente que “revelará los orígenes de Furiosa” y “rastreará la génesis de Furiosa antes de que se uniera a Max Rockatansky en Fury Road”.

En ese contexto, esta apuesta además incluirá a Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Candyman) y Chris Hemsworth (Thor, Extraction) en roles que aún no son revelados.

Por supuesto, la elección de Taylor-Joy para interpretar a Furiosa en este proyecto del que se ha estado hablando por varios años no es completamente inesperada. Después de todo, previamente no solo se había confirmado que Theron no volvería a interpretar al personaje en esta precuela, sino que también se había reportado que precisamente la actriz de Glass estaba en la mira para el papel.

La película de Furiosa aún no tiene una fecha de estreno, pero Deadline sostiene que Warner Bros “está en una etapa desarrollo avanzado" con el proyecto.