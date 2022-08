Apple, Hulu y Netflix están interesadas en ser la casa de la serie animada Batman: The Caped Crusader

Esta semana HBO Max tomó la decisión que varios proyectos de animación no sean exhibidos en su plataforma de streaming, incluyendo la esperada serie animada Batman: Caped Crusader que es realizada bajo el amparo de Bruce Timm, JJ Abrams y Matt Reeves.

Pero esa decisión no significó la cancelación del proyecto, ya que la serie sigue en desarrollo y el plan de Warner Bros es buscar a otras plataformas que estén interesadas en presentar la serie de televisión.

De ahí que ahora el portal Heat Vision indique, a través de su newsletter, que ya existen tres streamings interesadas en la serie: Apple, Hulu y Netflix.

La serie, establecida como una sucesora natural de la serie animada de Batman estrenada en los noventas bajo la conducción de Bruce Timm, se volcará a las raíces noir de los primeros cómics del hombre murciélago.

En tanto, los otros proyectos animados que buscan una casa tras la decisión de HBO Max incluyen a Merry Little Batman, una comedia animada centrada en Damian Wayne, junto a The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story y The Amazing World of Gumball: The Movie.