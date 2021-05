Apple Music comenzará a ofrecer canciones sin pérdida de calidad y Dolby Atmos sin costo adicional

Pronto los usuarios de Apple Music podrán disfrutar de su temas favoritos en una mejor calidad y sin pagar ningún costo extra. Todo gracias a Apple finalmente anunció que su streaming de música incorporará Audio Espacial con soporte para Dolby Atmos y canciones sin pérdida de calidad a partir de junio.

De acuerdo a la compañía, con este movimiento 75 millones de canciones estarán disponibles para reproducir sin pérdida de calidad en su servicio y los usuarios podrán elegir escuchar en calidades que comienzan con 16 bits a 44,1 kHz y pasan por los 24 bits a 48 kHz, hasta llegar a un máximo de 24 bits a 192 kHz.

No obstante, desde ya la compañía advierte que tendrán que tener otra consideración para disfrutar de sus temas favoritos en la mejor calidad posible y es que aquel máximo conocido como Hi-Res Lossless “también requiere equipo externo, como un convertidor de digital a analógico (DAC) USB”, según Apple.

Por otra parte, estas nuevas mejoras también implican que Apple Music podrá reproducir a las canciones compatibles con Dolby Atmos en dispositivos como los AirPods más recientes o audífonos Beats con chips H1 o W1. Todo mientras el audio espacial también se reproducirá de forma predeterminada a través de los parlantes integrados en las últimas versiones del iPhone, iPad y Mac.

“Apple Music está logrando su mayor avance en la calidad del sonido”, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple, en el anuncio de la compañía. “Escuchar una canción en Dolby Atmos es como magia. La música proviene de todo lo que te rodea y suena increíble. Ahora estamos brindando esta experiencia verdaderamente innovadora e inmersiva a nuestros oyentes (...) Los suscriptores también podrán escuchar su música con la más alta calidad de audio con Lossless Audio. Apple Music, tal como la conocemos, está a punto de cambiar para siempre”.

Si bien los suscriptores de Apple Music no tendrán que pagar un costo extra por estas mejoras, un vocero de Apple le confirmó al portal The Verge que esto no impactará a las compras de música en iTunes.