Aquaman and the Lost Kingdom presenta un teaser oficial y anuncia la fecha en que llegará su tráiler

Buenas noticias para todos los que estaban esperando por noticias de Aquaman and the Lost Kingdom, la próxima película de DC, dirigida por James Wan, y es que ya se dio a conocer un pequeño teaser a la vez que se anunció que el tráiler oficial llegará el próximo 14 de septiembre.

Este teaser de la nueva película protagonizada por Jason Momoa, se extiende por 30 segundos y también entrega un vistazo al personaje de Black Manta, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

Aquaman and the Lost Kingdom tiene programado su estreno para el 20 de diciembre y su sinopsis apunta que...

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con el rey de los océanos de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible.