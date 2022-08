Aquí tienen la primera imagen de Balada de pájaros cantores y serpientes, la nueva película de Los Juegos del Hambre

Un día después de que se confirmara que Viola Davis encarnará a la malvada Doctora Volumnia Gaul, Lionsgate finalmente reveló el primer vistazo a Balada de pájaros cantores y serpientes, su nueva película de Los Juegos del Hambre.

Mediante la revista Vanity Fair, el estudio compartió la primera foto de la película que muestra a un joven Coriolanus Snow (Tom Blyth) y Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la tributo del Distrito 12 en la décima versión de Los Juegos del Hambre.

Aunque Balada de pájaros cantores y serpientes será dirigida por Francis Lawrence (Catching Fire, Mockingjay), esta película no solo promete profundizar en la historia de Panem y cómo Snow consiguió convertirse en la malvada figura que confrontó Katniss en la saga original, sino que también tendría un estilo diferente a las populares película de Los Juegos del Hambre que debutaron entre 2012 y 2015.

“Es completamente diferente estilísticamente, en términos de diseño, personajes y punto de vista”, comentó la productora Nina Jacobson. “Poder mostrar un lado diferente de Panem en un momento diferente de su historia ha sido realmente emocionante”.

Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (o The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes en inglés) se estrenará en noviembre de 2023.