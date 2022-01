Aquí tienen nuevos vistazos a The Riddler y El Pingüino en The Batman

Pese a que a estas alturas ya se han lanzado varios avances de The Batman, hasta la fecha no existen muchos vistazos claros a las caracterizaciones que tendrán algunos personajes en la cinta y por ende sigue siendo llamativo revisar más de cerca a los diseños que lucirán algunas figuras en esta nueva adaptación para el cine de la historia del vigilante de Gotham.

En ese sentido, si para ustedes uno de los puntos más llamativos de The Batman son los villanos, probablemente no querrán pasar por alto estas nuevas imágenes de la película que muestran a nada más ni nada menos que de Edward Nashton/The Riddler (Paul Dano) y Oswald Cobblepot/El Pingüino (Colin Farrell).

Mientras El Pingüino tendrá una caracterización que no se aleja mucho de su contraparte de los cómics, en el caso de The Riddler se pude apreciar que The Batman quiere hacer algo distinto con el personaje y, en lugar de vestir al villano con un traje verde, un sombrero, un bastón y ropa con motivo de signos de interrogación, aquí el malvado de los acertijos cubrirá por completo su rostro y utilizará guantes y pantalones negros, además de una chaqueta verde musgo que solo tendrá un signo de interrogación.

Y, si eso no es suficiente para saciar su interés por The Batman, a continuación también pueden revisar otras fotos de la película reveladas por Warner Bros (vía BleedingCool).

The Batman se estrenará en marzo de este año.