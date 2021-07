Arrestan a ciudadano chino que ganó millones vendiendo archivos modificados de Zelda: Breath of The Wild

Un hombre fue arrestado en Japón por vender partidas guardadas modificadas que correspondían al videojuego The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

El portal Dexerto indica que los archivos en cuestión incluían mejoras precargadas para jugar desde el comienzo, evitando que los jugadores tuviesen que lograr por su cuenta los ítems o las habilidades ofrecidas.

De acuerdo a la policía, se trataba de un ciudadano chino de 27 años que vivía en Tokio y que fue arrestado el pasado 8 de julio por vender este tipo de modificaciones. Los reportes iniciales indican que el sujeto vendía también otros archivos y desde diciembre de 2019 había logrado recaudar más de $90 mil dólares (Alrededor de $67 millones de pesos chilenos).

Las ventas eran llevadas a cabo a través de un sitio de subastas y el sujeto cobraba alrededor de 30 dólares por cada archivo modificado.

El arresto se llevó a cabo debido a que la venta de estos archivos violaba una ley japonesa sobre la competencia desleal. Esta rige en los casos en que se roba o se divulga información secreta de una empresa de forma ilegal. En este caso, se trata de la propiedad intelectual de Nintendo.

Este tipo de arrestos es cada vez más común en Japón. En febrero de este año fue arrestado un hombre de 23 años que ganó alrededor de $10 mil dóláres por vender archivos modificados para el videojuego Pokémon Sword and Shield.