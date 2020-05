Así fue la evolución de la apariencia de Baby Yoda desde los primeros conceptos de The Mandalorian

The Child es uno de los personajes más populares y más queridos de The Mandalorian y aunque perfectamente muchas personas pueden adorar a la criatura por su conexión con la Fuerza y su dinámica con el Mando, es innegable que un gran factor detrás del fenómeno del denominado “Baby Yoda” es la apariencia del personaje.

En ese sentido, el trabajo para escoger la apariencia de The Child no fue una tarea sencilla para los responsables de la serie y en episodio más reciente del documental Disney Gallery: The Mandalorian se reveló que el diseño del personaje consideró varias opciones antes de llegar a su versión final.

Ante todo es preciso señalar que más allá de que The Child sea de la misma raza del mítico Maestro Yoda, Jon Favreau tomó como referencia para la apariencia del personaje a la criaturas del juego Gnomes & Goblins. Todo porque desde un primer minuto se decidió que Baby Yoda debería tener orejas gigantes y ojos grandes y expresivos.

Bajo esa premisa comenzó el trabajo de desarrollo del diseño de The Child y, según recoge /Film, se consideraron una variedad de diseños para el personaje que en última instancia fueron descartados porque Favreau los consideraba muy feos o muy lindos

En ese contexto, Favreau y Dave Filoni, quien fue una parte activa del proceso de desarrollo, finalmente encontraron lo que estaban buscando cuando vieron la pieza creada por Christian Alzmann.

“Fue finalmente esa imagen que hizo Chris Alzmann donde (The Child) estaba envuelto en lo que parecía una chaqueta de piloto o algo así. Y sus ojos eran un poco raros, y parecía un poco fuera de sí. Había algo un poco extraño en eso", comentó Favreau. "Pero lo encontramos encantador y esa se convirtió en la imagen donde de verdad dijimos: ‘Esto es bueno’”.

Esta imagen probablemente no resultará novedosa para los seguidores de la serie ya que corresponde a uno de los primeros vistazos oficiales que se reveló tras el debut de Baby Yoda.

Pero dar con el concepto indicado solo era el primer paso para llevar a The Child a la pantalla chica y a partir de allí el equipo de desarrollo de The Mandalorian tuvo que dedicarse a crear las maquetas que en última instancia representarían al personaje.

Sin embargo, las primeras maquetas que se crearon simplemente no lograron capturar la esencia de Baby Yoda.

Pero pronto Legacy Effects tomó las riendas del trabajo y después de tres meses llegó al diseño final de The Child.

Aunque cueste creerlo, Baby Yoda aparece en The Mandalorian gracias a efectos prácticos que son conducidos por un grupo de titiriteros y no fue creado por CGI como en algún minuto consideró la producción de la serie para el disgusto de Werner Herzog.

Por otra parte, es preciso señalar que en el episodio más reciente de Disney Gallery: The Mandalorian se reveló que mucho antes de que se llegara al diseño final de Baby Yoda e incluso antes de que se presentaran conceptos oficiales, Dave Filoni, el productor ejecutivo de The Mandalorian y showrunner de The Clone Wars, realizó el boceto de la escena que reúne por primera vez al Mando con The Child.

Baby Yoda regresará en la segunda temporada de The Mandalorian que aún mantiene su estreno fijado para octubre de este año.