Así será el regreso de Deb en los nuevos episodios de Dexter

Debra Morgan falleció durante la conclusión original de Dexter, sin embargo, el personaje interpretado por Jennifer Carpenter regresará en Dexter: New Blood, el nuevo ciclo de la serie.

Pero aunque la idea de Dexter: New Blood es enmendar al polémico final de Dexter, estos nuevos episodios no borrarán lo que ocurrió durante aquella parte de la historia de Dexter Morgan. Así, en el marco de un panel sobre el serie en The Television Critics Association Summer 2021 Press Tour, la propia Carpenter confirmó que será parte de los próximos episodios como una versión “nueva e imaginaria” de Debra.

“No la veo como un fantasma (per se, sino) más como un vínculo, un eco o una verdad incómoda para Dexter”, señaló la actriz (vía TV Line). “(Ella) vuelve para perseguir, castigar, cuidar, provocar y amar (a Dexter)”.

Es decir, en una línea parecida a lo que pasaba con Harry, Debra se presentará mediante la mente de Dexter. No obstante, Michael C. Hall advierte que esto igual dará pie a nuevas dinámicas.

“Por mucho que (Deb) sea un personaje internalizado para Dexter, creo que (ella) representa lo lejos que ha caído ... sin una brújula. Estaba muy emocionado de que Jennifer hiciera esto porque sabía que ella podría cambiar de forma y venir a Dexter desde muchos lugares diferentes. Y, por supuesto, lo hizo. Y fue realmente divertido abrir nuestro sentido del paisaje interno de (Dexter), porque es mucho más pirotécnico y loco de lo que solía ser”, sentenció el actor.

Dexter: New Blood se estrenará durante noviembre en Estados Unidos.