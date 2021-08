Dexter: New Blood quiere establecer “un final adecuado para una serie brillante”

Dexter es una serie conocida por muchas cosas que abarcan desde su trama hasta las actuaciones de su elenco, sin embargo, de un tiempo a esta parte el criticado final se ha convertido en uno de los elementos más distintivos del programa.

Así, mientras muchos fanáticos están entusiasmados con lo que podría ofrecer el regreso de la serie, recientemente desde Showtime confirmaron que el objetivo de esta nueva tanda de episodios que será conocida como Dexter: New Blood precisamente sería enmendar al polémico final.

De acuerdo a IndieWire en el marco del panel de Dexter en The Television Critics Association Summer 2021 Press Tour, el co-presidente de Showtime, Gary Levine, aseguró que el objetivo del regreso de la serie es dar “un final adecuado para una serie brillante”.

“Dexter es una joya en la corona de Showtime y no le hicimos justicia al final, y eso siempre ha sido un problema”, dijo Levine. “Siempre hemos querido ver si había una manera de hacerlo bien y nos llevó mucho tiempo averiguar cómo sería eso y mucho tiempo para que (Michael C. Hall) estuviera dispuesto a volver a interpretar el papel”.

Y ese sentimiento no es algo que solo está presente dentro de los ejecutivos del canal que amparará el regreso de Dexter, sino que el propio Michael C. Hall apuntó a que la idea de mejorar el final es lo que impulsó este nuevo programa.

“Creo que la forma en que terminó la serie tiene mucho que ver con por qué estamos revisando el programa y el personaje”, dijo Hall. “La serie no terminó de una manera definitiva para las personas ni les dio una sensación de cierre. No tuvimos noticias de Dexter. No nos dijo nada cuando terminó el programa y creo que dejó al público en un estado de animación suspendida. Una gran parte de nuestra motivación fue responder definitivamente a la pregunta de qué le pasó a este tipo”.

Pero aunque mejorar lo que pasó con la conclusión original de Dexter sin duda es un objetivo de los nuevos episodios, Hall destaca que estos no se quedarán estancados en el pasado.

“No pasamos mucho tiempo en flashbacks o cosas así con respecto a dónde ha estado Dexter. Nos hacen creer que ha sido algo nómada. Está haciendo más que simplemente existir. Está arreglando una apariencia de vida normal y ha estado rondando el borde de la frontera occidental al norte del país”, señaló el actor.

Dexter: New Blood será comandada por Clyde Phillips y, además de Michael C. Hall, su elenco contará con Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott y Clancy Brown. Por ahora solo hay comprometidos 10 episodios de Dexter: New Blood, sin embargo, IndieWire destaca que nadie presente en el panel quiso asegurar que este será el final definitivo de la historia del asesino.

El estreno de Dexter: New Blood se concretará durante noviembre en Estados Unidos.