Así será Strange World, la nueva película animada de Disney sobre un misterioso mundo y la madurez de tres generaciones distintas

Durante los últimos años el cine y la televisión nos han invitado a seguir a un Doctor Extraño y visitar un pueblo donde suceden Cosas Extrañas, pero ahora Disney quiere que nos preparemos para seguir con las rarezas con Un Mundo Extraño, su nueva película animada.

Strange World (conocida como Un Mundo Extraño es español) es la nueva apuesta para el cine de Walt Disney Animation Studios que fue dirigida por Don Hall (Raya y el último dragón) y escrita por Qui Nguyen (Raya y el último dragón).

Como probablemente sabrán si han visto al menos un adelanto de la película, Strange World es una historia que se enfocará en mundo cuya tecnología avanza velozmente tras el descubrimiento de una poderosa planta (Pando), pero eso es solo el contexto de esta trama porque en el corazón de Strange World hay una historia sobre la familia y en particular sobre la dinámica padre e hijo.

Durante una conferencia de prensa a la que Mouse tuvo la oportunidad de asistir, los responsables de Strange World explicaron que esta nueva cinta de Disney “es una historia de padre, hijo y nieto” que girará en torno a Jaeger Clade, Searcher Clade y Ethan Clade: un padre/abuelo aventurero, su hijo más ligado a la ciencia y su nieto que está descubriendo quién es pero se sitúa en un punto medio entre ambos. Todo de la mano de elementos de ficción y aventura inspirados en clásicos como King Kong, Raiders of the Lost Ark, Viaje al Centro de la Tierra, Star Wars y hasta Peter Pan.

“Lo que me atrajo de inmediato, cuando me reuní por primera vez con Don sobre el proyecto, fue que lo presentó muy claramente. Era como, imagínate, Indiana Jones o King Kong, pero encabezado por la familia de National Lampoon’s Vacation o Little Miss Sunshine”, dijo Nguyen.

Pero el objetivo no era solo realizar una narración divertida para una cinta de aventura, sino que los cineastas también querían reflexionar sobre la madurez.

“Creo que lo mejor de la película es que es como una historia múltiple sobre la madurez (coming of age) para muchos de estos personajes. Hay un nivel de madurez para Searcher como adulto y una madurez para Ethan como un hombre joven que está averiguando cuál será su camino”, explicó Nguyen. “Hay una madurez incluso para el abuelo en esta película, porque, ya sabes, tiene que asumir responsabilidades por cosas, decisiones que tomó en el pasado. Y es solo una de esas cosas que es como si vieras esta maravillosa historia y piensas ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de su legado? ¿Cuáles son las elecciones que estás haciendo para hacer un mundo mejor, para hacer un mañana mejor para todos? Pero también, para saber que tu madurez no se detiene a cierta edad, que no es solo a los 16 o a los 40 o a los 60, que son las edades de nuestros tres personajes principales a lo largo de la película, es algo continuo”.

“¿Cómo evolucionamos y creamos un mundo mejor no solo, ya sabes, para que nosotros vivamos, sino para que vivamos unos con otros? ¿Cómo hacemos que las familias de los demás sean mejores y que los demás sean mejores personas?”, añadió.

La trama de Strange World se mueve en dos mundos: Avalonia y el Mundo Extraño, por lo que aunque la historia arranca en la superficie cuya estructura cambió radicalmente por el descubrimiento de Pando, buena parte de la historia se lleva a cabo en un novedoso mundo subterráneo.

En ese sentido, aunque Strange World tiene varias inspiraciones familiares, sus creadores no querían que se moviera en una zona conocida para su segunda locación y, por ejemplo, un desafío para el equipo de animación fue realizar todo un entorno de vegetación sin colores verdes.

“Fue un desafío divertido y una pesadilla(...) diseñar esto, porque estamos eliminando el verde del Mundo Extraño. Y el verde para del mundo de arriba. Pero hay algo con el verde que, cuando lo ves, sientes: ‘Oh, es hermoso’. Está bien, investigue qué es hermoso y todo lo que se sugería era verde y selvático y todo”, explicó el diseñador de producción Mehrdad Isvandi.

Pero aunque fue difícil trabajar en la creación de vegetación sin el verde, el objetivo era hacer cada escena diferente y para ello se emplearon diferentes colores y algunas inusuales inspiraciones.

“Nos inspiramos en cualquier cosa que podíamos encontrar. Recuerdo, tenemos el personaje que es muy grande, entonces es como una criatura, básicamente. Y la inspiración fue la comida, fueron las salchichas para eso”, contó Isvandi.

Esa criatura no es Splat, el amiguito que los protagonistas consiguen en el Mundo Extraño, pero el diseño de aquel personaje con forma de gota también fue un desafío.

“Desde Splat hasta Strange World, ya sabes, solo por cada métrica, siento que hemos tenido un alto grado de dificultad con esta película. Agregar a eso que esencialmente son dos mundos. Nuestra lente de la historia es a través de este mundo de Avalonia. No es nuestro mundo. Es nuestro propio mundo creado y luego vamos a otro mundo: Strange World”, señaló Hall.

Strange World es protagonizada en su versión original en inglés por Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, Dennis Quaid como Jaeger Clade, Jaboukie Young-White como Ethan Clade, Gabrielle Union como Meridian Clade y Lucy Liu como Callisto Mal, entre otros. El equipo de la película valoró la experiencia de Quaid como Jaeger

Clade, pero en particular destacó el aporte de Gyllenhaal como Searcher.

“(Gyllenhaal) tuvo una gran influencia en cómo se caracterizaría a Searcher. Tuvimos una idea de él, y luego Jake, realmente solo trabajando con él, creó este personaje realmente divertido, único y gracioso que también es realmente heroico. Es una línea fina interesante que este personaje tiene que caminar, ¿sabes? Y Jake la camina maravillosamente. Y ha sido un placer”, dijo Nguyen.

Strange World se estrenará este 24 de noviembre en cines.