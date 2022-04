Así serán los primeros minutos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Si los adelantos más recientes no fueron suficiente para ustedes, gracias a la CinemaCon pueden seguir preparándose para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con más detalles sobre lo que mostrará la película.

Después de todo, aunque Marvel Studios no ha revelado mucho material nuevo de Multiverse of Madness durante los últimos días, en el contexto de ese evento para los dueños de cines, Marvel Studios exhibió el inicio de la secuela de Doctor Strange.

Por ahora ese material no está disponible en internet y por lo que abarca probablemente no lo estará hasta después del estreno de la película. No obstante, por cortesía de algunas descripciones de los presentes, ya sabemos qué incluye y a continuación haremos un repaso por sus eventos más importantes. Pero claro antes tenemos que advertirles que encontrarán spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a continuación.

De acuerdo a /Film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará con una toma centrada en escombros que están flotando en un cielo púrpura. En ese contexto, veremos a aparecer a Stephen Strange, sin embargo, esta no sería la versión que conocemos del personaje.

Este Strange tiene una cola de caballo y está escapando junto a America Chavez. Ambos héroes están huyendo de una misteriosa criatura, pero aunque Strange logra retenerlo brevemente, ese monstruo consigue escapar y sucede lo impensado.

Mientras Strange y Chavez intentan alcanzar lo que es escrito como una especie de piedra azul, el hechicero le pide perdón a la heroína y procede a absorber su vida declarando que esa “es la única manera”. Chavez naturalmente está asustada y acusa que Strange ha traicionado su amistad ante lo que el hechicero se justifica argumentado que ella no puede controlar su poder.

Pero la historia de America Chavez todavía no termina y repentinamente la criatura apuñala a Strange en el pecho. Chavez intenta escapar pero el monstruo la retiene con sus tentáculos. Los poderes de la heroína se desatan y Strange usa sus propias habilidades para cortar los brazos del ente y liberar a la joven. Finalmente America Chavez cae mediante portal con forma de estrella y Stephen Strange, la versión que conocemos de la continuidad principal del MCU, despierta atemorizado en su dormitorio.

Recompuesto de su pesadilla, Strange (el principal del MCU) se arregla y se dirige a una Iglesia donde se reencuentra con un colega doctor que figuró en la primera Doctor Strange. Ambos médicos hablan sobre sus experiencias con el chasquido de Thanos y eventualmente el conocido de Strange identificado como el Doctor West le pregunta si todo eso (lo que vimos en Infinity War y Endgame) tenía que pasar de esa manera.

-“No, hice la única jugada que teníamos”, responde Strange.

-“Por supuesto que sí. El mejor cirujano y el mejor superhéroe. Pero aún así no conseguiste a la chica”, dice West en respuesta.

Por supuesto, eso último es una referencia a que Strange y West están en la boda de Christine Palmer, el personaje de Rachel McAdams que se casará con un sujeto llamado Charlie.

Eventualmente la boda da paso a una recepción y allí Strange tiene una oportunidad de conversar con Christine. El antiguo Hechicero Supremo decide pedirle perdón a su ex y asegura que nunca dejó de preocuparse por su relación. No obstante, Palmer declara: “Nunca iba a funcionar entre nosotros”.

Pero aunque Strange no parecía destrozado por esa situación, su deber como superhéroe irrumpió ya que en plena calle la criatura conocida como Gargantos estaba causando destrozos.

Ante el inminente peligro, el héroe interpretado por Benedict Cumberbatch se pone su capa y salta a la acción. Inicialmente Strange rescata un bus donde estaba America Chavez y no tarda en reconocer a la joven a partir de su pesadilla. Pero en ese minuto no hay tiempo para conversaciones y Doctor Strange tiene que cortar por la mitad el bus que fue arrojado por Gragantos para evitar ser aplastado.

No obstante, aunque Strange hace su mejor esfuerzo, el día lo salva nada más ni nada menos que Wong, el nuevo Hechicero Supremo. La batalla concluye con Wong, Doctor Strange y America Chavez lidiando con la criatura mientras los asistentes al matrimonio miran desde un balcón. Todo después de que Wong y Strange tienen una graciosa interacción sobre cómo el cirujano no quiere inclinarse ante el Hechicero Supremo.

De ahí en más, la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness seguiría con una conversación entre Wong, Doctor Strange y America Chavez en un restaurant. En ese contexto, la heroína explicará su historia y planteará que estaba siendo perseguida por sus poderes.

“Todo lo que sabíamos es que querían tomar mi poder para sí mismos... Puedo viajar por el multiverso”, dice el personaje de Xochitl Gomez antes de contar que eso “solo sucede cuando tengo mucho, mucho miedo”.

Chavez le cuenta a Stephen Strange y Wong que conocía a una versión del cirujano/hechicero pero que él la traicionó, tal y como en el sueño del Strange del MCU. Pero mientras el héroe que peló con los Vengadores siente que solo es eso, un sueño, Chavez es enfática y declara que “todas las pesadillas son reales”.

-“¿Esa pesadilla recurrente en la que estoy huyendo desnudo de un payaso?”, pregunta Wong.

-“En algún lugar es real”, responde Chávez.

El grupo llega a la conclusión que tienen que encontrar el Libro de Vishanti, un texto supuestamente inalcanzable pero que Chavez y su Strange ya tenían en la mira cuando “el demonio nos atrapó”. Pero antes de comenzar esa misión quedan dos pendientes: llevar a America a Kamar-Taj y reclutar a otro aliado.

Si han visto las promociones de Doctor Strange 2 ya saben lo que viene y es que el único personaje restante de esta descripción es Wanda Maximoff.

Según /Film, la Bruja Escarlata entra en juego en la secuela de Doctor Strange cuando los héroes se dan cuenta que están tratando con brujería.

Inicialmente Wanda aparece en su casa de WandaVision junto a sus hijos, Billy y Tommy. No obstante, pese a que Maximoff declara que “la familia es para siempre”, pronto se revela que eso es solo un sueño y Wanda tiene un crudo despertar en soledad.

Wanda procede a cortar las ramas de algunos árboles y justo en ese instante aparece Doctor Strange. Maximoff intenta defenderse inmediatamente asegurando que dejó la magia y planteando que sabía que tarde o temprano el hechicero llegaría hasta su hogar para hablar sobre lo que pasó en Westview.

Pero Strange no está ahí para eso y, después de reafirmar que no quiere hablar sobre los eventos que vimos en WandaVision, le consulta a Wanda sobre sus conocimientos del Multiverso, comenta sobre los Vengadores y la invita a Kamar-Taj.

¿Aceptará Wanda esa invitación? Aunque el material promocional da a entender que sí porque el video de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en la CinemaCon cerró con un montaje que mostró a la Bruja Escarlata peleando junto a Wong, la respuesta definitiva recién llegará cuando esta nueva apuesta de Marvel Studios se estrene este 4 de mayo.