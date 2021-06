Asus anunció el lanzamiento en Chile del nuevo ZenBook Pro Duo 15 OLED con ScreenPad Plus

La nueva versión del ZenBook Pro Duo de Asus ya está disponible en Chile. Se trata del ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), un equipo que no solo quiere destacar con su potencia sino que también cuenta con una llamativa pantalla extra ScreenPad Plus inclinable.

Como lo indica su nombre, el nuevo ZenBook Pro Duo 15 es un computador portátil equipado con una pantalla OLED NanoEdge 4K OLED HDR que, según Asus, cuenta con una certificación de Pantone para garantizar una “excelente precisión del color para los profesionales del sector gráfico”.

Pero obviamente si alguien quiere usar su computador para ese tipo de tareas, este no puede contar con cualquier tipo de características y Asus sostiene que su nuevo ZenBook tendría varios puntos a favor.

Después de todo, además de un procesador Intel Core i9 de 10ª generación, este equipo contará con una tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 3070 y el Sistema Aerodinámico Activo Plus (AAS Plus), una función que “utiliza el mecanismo de bisagra ErgoLift y el ScreenPad Plus con inclinación automática para aumentar el flujo de aire de refrigeración general en un 36%”, según Asus.

Pero quizás lo más llamativo del nuevo ZenBook Pro Duo 15 OLED es el mencionado ScreenPad Plus, una pantalla táctil secundaria que posee un mecanismo de autoinclinación y mediante el software ScreenXpert 2 ofrece varias funciones como un Panel de Control. Todo pensando en trabajos de tiente creativo.

En materia de conectividad, el ZenBook Pro Duo 15 OLED incluye WiFi 6 y posee un puerto Thunderbolt 3 USB-C, un puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A , además de un puerto HDMI.

El ZenBook Pro Duo 15 OLED tiene un valor de $2.999.990 y está disponible en Falabella y PC Factory.