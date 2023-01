Atari Gamestation Plus, la nueva apuesta de consola para revivir a aquellos viejos videojuegos del año de la pera

El mercado de los videojuegos retro no da pie atrás. Mientras los precios del hardware original sigue disparándose, bajo la excusa de algunos comerciales de que se tratan de piezas “escasas y de colección”, algunas apuestas contemporáneas buscan darle nueva vida a aquellas anticuadas propuestas que se niegan a ser olvidadas.

Atari, la emblemática compañía que ha muerto en más de una ocasión, ahora propondrá una nueva pieza llamada Atari Gamestation Plus, una consola que realizarán en asociación con la compañía My Arcade, conocida por sus arcade micro y consolas portátiles retro.

Aunque por ahora no existen muchos detalles, la primera imagen deja en claro que la Gamestation Plus no lucirá como una clásica consola de Atari, dejando atrás la apariencia retro en su caja, aunque mantendrá la apariencia de los clásicos joysticks de palanca.

Asimismo, la promesa es que la consola contará con juegos de la Atari 2600 que salió a la venta en 1977, la Atari 7800 de 1986 y juegos para arcade lanzados por la compañía. Por ahora no han abordado si contarán con juegos que usaban los antiguos controles paddle con rueda giratoria.

Consideren que esta nueva propuesta surgirá después de los múltiples problemas que registró la Atari VCS, una consola retro plagada de problemas, incluyendo una demanda y problemas con su crowdfunding, y que desde el año 2017 fue tanteada con un precio de $300 dólares. Con el paso del tiempo, la oferta no estuvo a la altura de la demanda, dejando a muchos consumidores descontentos.