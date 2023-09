Attack on Titan anticipa su final con un nuevo adelanto

Un nuevo adelanto de la parte final de Attack on Titan The Final Season fue dado a conocer a través de la web oficial del anime.

Este adelanto y tal como se había filtrado recientemente, da a conocer que la parte final de esta fragmentada temporada llegará el 4 de noviembre.

Cabe recordar que esta corresponde a la cuarta parte de Attack on Titan The Final Season, y que en Crunchyroll, donde se emite el anime para Latinoamérica, es conocida como Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2.

En la ocasión, además se anunció un evento especial para celebrar el fin del anime.

Cabe recordar que la tercera parte de esta temporada correspondió a un especial de una hora el cual se estrenó en marzo pasado.