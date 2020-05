Attack on Titan presenta el primer adelanto de su última temporada

Ayer se dio a conocer el regreso del manga de Attack on Titan y durante la jornada de hoy es que Studio Mappa liberó el primer adelanto de la última temporada que tendrá el anime.

El adelanto de dos minutos de duración muestra algunas escenas de la próxima temporada, mostrando por primera vez el trabajo del nuevo estudio de animación a cargo de la serie, MAPPA, el cual con anterioridad trabajó en Dorohedoro, In This Corner of the World y Yuri!! on Ice.

El adelanto además da a conocer parte del staff encargado de la serie, que tendrá a Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Kakegurui) como director, y contará con Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mobn Psyucho 100), como guionista.

En cuanto al elenco, se mantiene el de las temporadas anteriores con Yuuki Kaji como Eren Jaeger, Yui Ishikawa como Mikasa Ackerman y Marina Inoue como Armin Arlelt.

Junto con el nuevo adelanto es que fue dada a conocer una imagen promocional de esta temporada que abarcará la parte final del manga.

Finalmente, dado el cambio de estudio, el creador del manga, Hajime Isayama, dibujó una imagen agradeciendo a Wit Studio por su trabajo en las primeras tres temporadas del anime, las cuales fueron dirigidas por Tetsuro Araki.

La cuarta serie del anime tiene programado su estreno para este 2020.