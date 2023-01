Aumentan las ventas de The Last of Us Part 1 tras el estreno de la serie

The Last of Us Part 1 ha aumentado sus ventas tras el estreno de la serie de HBO según se ha conocido recientemente.

Según se ha conocido, el remake del clásico juego lanzado para PlayStation 5, ha visto un aumento del 238% en sus ventas físicas, en la semana del estreno de la serie en Reino Unido.

De acuerdo a lo informado por Gamesindustry.biz, con esto el juego ha vuelto a la tabla de lo más vendido en formato físico, ubicándose en el puesto número 20°.

En el caso de la versión de PS4 (The Last of Us Remasterizado), este también vio aumentada sus ventas, ubicándose en la posición número 32° durante esta semana.

La serie de The Last of Us se estrenó a mediados de enero y este domingo 22 estrenó su segundo capítulo.