Autos y camiones manejables llegaron a Fortnite con la nueva actualización

A lo largo de su historia Fortnite ha presentado un montón de vehículos funcionales como parte de su propuesta y su mapa también ha contado con autos en general. Sin embargo, como precisa la página oficial del juego, la actualización v13.40 incorporará por primera vez autos manejables al popular battle royale.

Esta actualización apodada “Joy Ride” ya está disponible y sumó cuatro nuevos vehículos a Fortnite que consisten en dos autos llamados Islander Prevalent y the Victory Motors Whiplash; una camioneta llamada the OG Bear y un camión denominado the Titano Mudflap.

De acuerdo a Epic Games con esta nueva actualización los jugadores que encuentren dichos vehículos pueden conducirlos inmediatamente, pero aunque no se necesitarán elementos especiales para hacerlos funcionar los jugadores deberán tener en cuenta que cada tendrán que llenar los estanques de sus autos regularmente.

Pero, mientras cargar bencina en el juego probablemente no será divertido para todos los fanáticos de Fortnite, esta actualización también promete que los jugadores podrán escuchar la radio abordo de los vehículos.

La actualización “Joy Ride” actualmente está disponible en Fortnite e incluso ya se rumorea que a futuro se incorporarán más vehículos bajo esta premisa al juego.