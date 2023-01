Avatar 3 incluirá más de Payakan y su conflicto con los humanos

Ya sabemos que Avatar 3 contará con Lo’ak como narrador y presentará una tribu de Na’vis vinculados al fuego, pero aunque aún resta bastante para el estreno ahora tenemos otro antecedente sobre la película.

Resulta que en una reciente entrevista con Empire el productor Jon Landau confirmó que Payakan volverá en Avatar 3.

De hecho, Landau no solo ratificó el retorno del Tulkun que entabló una amistad con Lo’ak, sino que prometió que además de profundizar en esa dinámica la película traerá de regreso a Mick Scoresby, el malvado personaje de Brendan Cowell, que se dedicaba a cazar Tulkun y aunque perdió un brazo en The Way of Water seguiría vivo en la siguiente película de Pandora.

“Veremos a Payakan como un personaje, no solo como una criatura”, dijo Landau. “Seguiremos explorando su relación con Lo’ak”.

Avatar 3 se filmó justo después de Avatar: The Way of Water y ahora estaría en post-producción con miras a un estreno que todavía no fija una fecha concreta.