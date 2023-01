Si la recaudación era un factor para poner en duda la realización del resto de las películas de Avatar, será mejor que se preparen para seguir viajando a Pandora porque Avatar: The Way of Water consiguió un importante hito en su paso por cartelera.

Tal y como se pronosticaba desde su buen estreno en diciembre de 2022, este fin de semana Avatar: The Way of Water se sumó al exclusivo club de películas que han recaudado más de $2 mil millones de dólares a nivel mundial.

Hasta la fecha la secuela de Avatar ha conseguido $2.024 millones de dólares a nivel mundial (según Deadline), por lo que se espera que en los próximos días siga escalando en la tabla histórica de la recaudación y supere a cintas como Star Wars: The Force Awakens ($2.07 mil millones de dólares) y Avengers: Infinity War ($2.04 mil millones de dólares).

Recuerden que el Top 3 de las cintas con mayor recaudación a nivel mundial incluye a Avatar ($2.9 mil millones de dólares), Avengers: Endgame ($2.79 mil millones de dólares) y Titanic ($2.19 mil millones de dólares) por lo que eventualmente Cameron podría destronarse a sí mismo.

En ese sentido, aparte de considerar que Cameron ha dirigido tres de las seis cintas que han conseguido recaudar $2 mil millones de dólares (Avatar, Titanic y Avatar: The Way of Water), cabe señalar que Zoe Saldana ha figurado en cuatro de ellas: dos como Neytiri en la saga Avatar y Gamora en Avengers: Endgame y Avengers: Infinity War.