Avengers: Infinity War inspiró una investigación científica sobre los chasquidos y su conclusión arrojó que el chasquido de Thanos sería imposible

Avengers: Infinity War inspiró muchas cosas con su estreno en 2018, pero probablemente las teorías, euforia y fanatismo de algunos seguidores de Marvel Studios no son nada comprados con lo que decidió hacer un grupo de científicos. Después de todo, según recoge Eurekalert, un par de investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia salió del cine con ganas de investigar nada más ni nada menos que el proceso que hace posible un chasquido.

Concretamente, después de ver Avengers: Infinity War, Raghav Acharya y M. Saad Bhamla comenzaron a preguntarse si Thanos efectivamente podría haber realizado un chasquido con el famoso guantelete que ostentaba las gemas del infinito. Y, aunque aquello fácilmente se podría responder argumentando que esa es una película de ficción basada en cómics donde un extraterrestre hace desaparecer a la mitad del universo, aquellos científicos decidieron usar esa pregunta como punto de partida para una investigación más amplia.

Para ello Acharya y Bhamla usaron un marco general “para explicar los movimientos sorprendentemente poderosos y ultrarrápidos observados en los organismos vivos” que el propio Bhamla, Mark Ilton y otros colegas habían desarrollado para una investigación anterior.

Así, usando imágenes de alta velocidad y un procesamiento de imágenes automatizado, consiguieron determinar que cuando un humano hace un chasquido común y corriente con los dedos desnudos se registran velocidades sorprendentes y un factor clave en aquello sería la fricción.

“Cuando vi los datos por primera vez, salté de mi silla”, dijo Bhamla. “El chasquido del dedo ocurre en solo siete milisegundos, más de veinte veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos, que toma más de 150 milisegundos”.

Pero obviamente ustedes no apretaron esta nota por esa información y en lo que concierne a Thanos, los científicos detrás de esta investigación que fue publicada por el Journal of the Royal Society Interface no se olvidaron de su inspiración inicial y, con los datos sobre los chasquidos normales, procedieron a indagar en los cambios de ese proceso cuando hay más fricción en juego al cubrir los dedos con diferentes materiales como dedales metálicos.

¿El resultado? Si dejamos de lado todos los otros elementos fantasiosos y solo nos concentramos en la acción del chasquido, esta investigación sostiene que Thanos simplemente no podría haber hecho aquel movimiento para desatar el poder de las gemas del infinito.

“Nuestros resultados sugieren que Thanos no podría haber chasqueado sus dedos con esa cubierta de metal”, dijo Acharya. “Entonces, ¡probablemente sean los efectos especiales de Hollywood, en lugar de la física real, en juego! Perdón por el spoiler”.

Obviamente todo esto tiene un tono jocoso y, como la mayoría de los eventos de Avengers: Infinity War, el chasquido de Thanos requiere que dejemos nuestra incredulidad para sumergirnos en un mundo de superhéroes, gemas poderosas y chasquidos que pueden hacer desaparecer o traer de regreso a la mitad de la población del universo. Además, más allá de esta anécdota sobre Thanos, esta investigación identificó que la aceleración del chasquido sería la aceleración angular humana más rápida que se ha registrado hasta ahora.