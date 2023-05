Bandai Namco estaría trabajando en una tercera entrega de Little Nightmares

Al parecer desde Bandai Namco ya se encuentran trabajando en una tercera entrega de Little Nightmares según se ha conocido a través de una nueva oferta de empleo de la compañía.

La oferta fue descubierta por THe Game Spoff, y apunta a que buscan una persona para sumarse al departamento de producción para trabajar en la franquicia de Little Nightmares. “Te unirás al departamento de Producción junto al equipo dedicado a nuestra propiedad intelectual titular: Little Nightmares”, a punta la descripción de la oferta.

Según agrega “Ofrecerás apoyo en relación a las actividades de producción del día a día relacionadas con los proyectos asignados (coordinación, apoyo en las revisiones de metas, documentación, etcétera)”.

Por el momento se desconoce si la nueva entrega sería desarrollada por un estudio interno de Bandai Namco o un estudio externo, esto dado que Tarsier Studios, quienes trabajaron en las dos primeras entregas dieron a conocer hace un tiempo que no continuarían trabajando en la saga.

Cabe mencionar que mientras no exista una confirmación oficial de un nuevo juego lo mejor es no hacerse muchas ilusiones ya que no necesariamente se puede tratar de Little Nightmares 3.