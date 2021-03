Barry Allen estrenó una nueva versión de su traje en el regreso de The Flash

Después de varios meses de ausencia, The Flash finalmente regresó con el estreno de su séptima temporada en Estados Unidos.

Tal y como se había anticipado el ciclo más reciente de la serie arrancó retomando a la historia con Eva McCulloch que quedó inconclusa en la sexta temporada debido a la pandemia. Pero aunque el enfrentamiento con la villana y los desafíos para Barry Allen se veían venir, el capítulo titulado “Alls Wells That Ends Wells” sorprendió con dos elementos: el inesperado destino de un personaje y una actualización para el traje de Flash.

[Spoilers de The Flash 7x01 a continuación]

spoiler

Desde la primera temporada de The Flash, el traje de Barry Allen ha cambiado algunos elementos de su aspecto de temporada a temporada. Así, aunque las modificaciones más llamativas fueron entre la tercera y sexta temporada, el séptimo ciclo de la serie no quiso quedar fuera de esa tradición.

Como habrían visto en las fotos y videos promocionales, Barry seguirá usando un traje similar al que tenía en la sexta temporada. Sin embargo, en “Alls Wells That Ends Wells” se reveló que su atuendo tiene una nueva característica.

Resulta que Barry siempre ha tenido que ponerse su traje haciendo uso de su supervelocidad, pero ahora se demostró que la máscara de su atuendo se despliega sola sobre su rostro.

La serie no detalló cómo es posible esta nueva característica del traje de Flash, pero tengan en cuenta que en los cómics de DC velocistas como Wally West son capaces de crear sus propios atuendos usando a la Fuerza de Velocidad. No obstante, en estos momentos se desconoce si eso es lo que Barry está haciendo en la séptima temporada de The Flash, y siempre existe la posibilidad de que algún elemento tecnológico avanzado esté en juego dentro del traje.