Barry Allen no logrará restaurar la realidad en la versión del Multiverso Oscuro de Flashpoint

DC Comics no planea dejar de publicar historias ligadas al Multiverso Oscuro y ahora la compañía anunció que lanzará dos nuevos one-shots de la línea “Tales From The Dark Multiverse”.

Siguiendo las reinterpretaciones de reconocidas historias como La Caída del Murciélago, La Muerte de Superman y El Contrato de Judas que ya fueron publicadas por la editorial, DC reveló que presentará las versiones del Multiverso Oscuro de Flashpoint y Batman: Hush.

De acuerdo al anuncio de la compañía, en la versión del Multiverso Oscuro de Flashpoint, Barry Allen no logrará restaurar la realidad que alteró y los lectores tendrán la oportunidad de explorar “un mundo donde la realidad de Flashpoint nunca se deshizo, donde Thomas Wayne todavía persigue a Gotham City como Batman, y los ejércitos de amazonas y atlantes aún se preparan para la guerra”.

En ese escenario, la principal pregunta de este nuevo cómic se instará en torno a Eobard Thawne y planteará si Reverse Flash finalmente podrá “eclipsar el legado de Barry Allen”.

La versión del Multiverso Oscuro de Flashpoint será escrita y dibujada por Bryan Hitch (Hawkman, Justice League: Rebirth) y contará con una portada de David Marquez.

En cuanto a la edición del Multiverso Oscuro de Batman: Hush, el cómic escrito por Phillip Kennedy Johnson (The Last God) y dibujado por Dexter Soy (Batman and the Outsiders) propondrá un mundo donde Tommy Elliot arruinó la vida de Bruce Wayne cuando ambos aún eran niños.

“¡Tommy Elliot creció para convertirse en el Caballero Oscuro de Gotham City con la ayuda de Talia al Ghul, Oswald Cobblepot, Harvey Dent y Jason Todd! Pero la venganza viene en forma de Batman el Silenciado ... ¡que destrozará la vida de Tommy!”, señala la descripción de esta historia.

David Marquez también dibujó la portada de Tales From The Dark Multiverse: Batman: Hush #1 y a continuación puedes revisar los primeros vistazos a esta historia.

Tales From The Dark Multiverse: Batman: Hush #1 será publicado el 3 de noviembre, mientras que Tales From The Dark Multiverse: Flashpoint #1 se presentará el 17 de noviembre.