Barry Allen, Supergirl y el Bruce Wayne de Michael Keaton aparecen en las nuevas fotos del rodaje de la película de The Flash

La película de The Flash sigue tomando forma. Después de años de dudas sobre su realización y propuesta, la cinta sobre Barry Allen continúa avanzando con sus filmaciones y durante este fin de semana se dieron a conocer varias fotos de su producción en Londres.

En primer lugar, siguiendo al primer acercamiento oficial y un breve video del set, durante el domingo pasado se reveló el mejor vistazo hasta la fecha del traje que Sasha Calle lucirá como Supergirl.

Como podrán ver a continuación, este atuendo cuenta con detalles rojos en la parte superior, botas y pantalones azules. Todo mientras Calle luce su cabello corto.

Por otra parte, en la misma locación también se captó la primera foto de Michael Keaton y aunque el actor no está vistiendo la capucha de Batman, esta imagen revela parte de su caracterización como Bruce Wayne.

Pero, aunque a ratos no lo parece, esta es la película de Flash y durante el fin de semana también aparecieron las primeras fotos del regreso de Ezra Miller como Barry Allen.

Lamentablemente aún no se puede apreciar al actor con el nuevo traje que portará el velocista escarlata, pero aquí aparece junto a Iris West, quien volverá a ser interpretada por Kiersey Clemons. Y, si se fijan, en la mano de Barry se puede apreciar un anillo. Por ahora la naturaleza de ese accesorio no está confirmada, sin embargo, algunos fanáticos y sospechan que podría tratarse del icónico anillo desde donde Allen saca su traje para convertirse en The Flash.

Finalmente también aparecieron fotos de elementos que la producción ubicó en Londres para dar forma a Central City. Estos elementos obviamente no adelantan muchos de la trama pero incluyen a un taxi y, curiosamente, un bus con una imagen de la Wonder Woman de Gal Gadot.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (IT) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y su estreno está fijado para 2022.