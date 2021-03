Barry se prepara para enfrentar una invasión en el adelanto del próximo episodio de The Flash

Después de la sorprendente revelación del capítulo más reciente de la serie, The CW dio a conocer un adelanto para el siguiente episodio de The Flash.

Pero no esperen que este adelanto aborde el inesperado regreso de un personaje, ya que la mayor parte de sus escenas se enfocan en la anticipada batalla de Flash y sus aliados contra Eva McCulloch.

No obstante, aunque un enfrentamiento entre la villana y el héroe de Central City está lejos de ser impensado, tengan en cuenta que este adelanto incluye en spoiler sobre Iris que probablemente no querrán conocer si no están al día con la serie.

Dicho eso, pueden ver el avance a continuación:

El tercer episodio de la séptima temporada de The Flash se titulará “Mother” y esta su sinopsis:

“SUE DEARBON REGRESA - A medida que Eva (la estrella invitada Efrat Dor) se vuelve más poderosa, Barry (Grant Gustin) y el equipo deben encontrar una manera de detenerla. Se sorprenden cuando una vieja amiga, Sue Dearbon (estrella invitada Natalie Dreyfuss) arriesga su vida para ayudar”.

Este episodio se estrenará el próximo martes 16 de marzo en Estados Unidos.