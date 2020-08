Batman: El Largo Halloween y la Sociedad de la Justicia tendrán películas animadas en 2021

La apuesta setentera Batman: Soul of the Dragon no será la única película animada basada en los personajes de DC Comics que llegarán en 2021. Warner Bros Animation anunció dos nuevos proyectos, involucrando otro más centrado en el hombre murciélago.

Claro que después de Soul of ther Dragon, la película que llegará al cine será Justice Society: World War II, una historia que se centrará en el primer equipo de superhéroes de la historia.

Aunque por ahora no está claro qué personajes aparecerán, la agrupación incluyó a las primeras versiones de Green Lantern y The Flash, junto a Hawkman & Hawkgirl, Doctor Fate, The Sandman, Wildcat, Hourman y Starman, entre otros.

En tanto, en el segundo semestre de 2021 llegará el plato de fondo: una adaptación en dos partes del cómic Batman: El Largo Halloween.

En dicha historia, el murciélago debe investigar el rastro de un asesino que solo ataca durante las festividades, en una propuesta que también funciona como historia de origen para Harvey Dent.