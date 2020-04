Batwoman aludió al destino del Joker en el Arrowverso

Desde que Batwoman arrancó, la serie ha mantenido un estricto misterio en todo lo relacionado a Bruce Wayne. Sí, Kate Kane descubre que su primo era Batman y básicamente se apodera de sus artilugios, cueva y oficina, pero esta producción del Arrowverso no ha ahondado mucho en su caracterización de Batman y menos en lo que lo llevó a desaparecer hace ya cinco años.

Es por eso que el final del episodio más reciente de Batwoman, “A Narrow Escape”, es tan llamativo porque de la mano de una alusión al Joker comienza a dar pistas de lo que podría haber llevado a Bruce a colgar la capucha.

Advertencia a continuación entraremos en el terreno de los spoilers de Batwoman.

spoiler

El episodio 1x17 de Batwoman, “A Narrow Escape”, retoma la historia de la heroína titular mostrando a una Kate Kane que sigue lidiando con las consecuencias del asesinato de August Cartwright, el sujeto que por años mantuvo secuestrada a su hermana, Beth Kane.

Kate simplemente no puede volver a ponerse el traje de Batwoman porque teme que cometerá un error y asesinará a otra persona rompiendo el código impuesto para los murciélagos por Batman.

No obstante, Gotham no está dispuesta a darle un descanso a Batwoman y un imitador de un antiguo villano conocido como The Detonator comienza a operar destruyendo decenas de edificios en la ciudad. Todo con el fin de tapar evidencias ligadas a la corrupción dentro de The Crows y el asesinato de Lucius Fox.

Así, casi al final del episodio, Batwoman captura al sujeto que estaba detrás de las explosiones, Miguel Robles, quien confiesa que asesinó a Lucius porque Tommy Elliot le había encomendado quitarle un diario que Fox tenía sobre Bruce Wayne.

En ese escenario, y con una bomba amenazando Wayne Tower, Kate logra convencer al hijo de Lucius, Luke, que no mate al hombre que acabó con la vida de su padre y le confiesa que ella asesinó a Cartwright.

Eventualmente Luke entra en razón y logra huir de la explosión con Kate y Robles, quien posteriormente es arrestado.

Ya al final del capítulo, Luke le agradece a Kate por su apoyo en esa situación, pero la vigilante se lamenta por haber roto el código de Bruce. Sin embargo, Fox desliza que ni el propio Wayne pudo cumplir siempre con su regla de no matar.

“¿Crees que eres el única (que ha roto el código de Batman)?”, señaló Luke. “¿Alguna vez te has preguntado por qué el Joker no ha levantado la cabeza en cinco años? Él no está en Arkham, Kate. Tanto tú como Bruce miraron hacia el abismo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo vas a dejar que te devuelva la mirada?”

En la escena Luke nunca dice directamente que Batman mató al Joker, sin embargo, es algo que se da a entender por el contexto y perfectamente podría explicar por qué Wayne desapareció de la faz de la Tierra.

Ahora la pregunta es, si el Batman del Arrowverso es un asesino, ¿qué fue lo que lo llevó a ese extremo?

Hasta el momento Batwoman no ha dado pistas en ese sentido, pero como todo apunta a que el diario de Lucius Fox será clave de aquí en adelante y tal vez ese texto contenga algunas respuestas.

Batwoman estrenará un nuevo episodio el próximo domingo en Estados Unidos.