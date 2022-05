Baymax intenta ayudar a todo el mundo en el tráiler de su nueva serie

Disney Plus finalmente fijó una fecha de estreno para Baymax!, la esperada serie que continuará las andanzas del querido robot de de Big Hero 6.

Como podrán ver en el tráiler que Disney reveló para complementar el anuncio del estreno planificado para este 29 de junio, en Baymax! el personajes titular continuará con su misión de ayudar a las personas e incluso expandirá sus planes al cuidado animal.

No obstante, pese a las buenas intenciones, las cosas no siempre resultarán bien para Baymax y mientras algunos humanos de San Fransokyo no entrenarán muy bien su funcionamiento, un gato no considerará apropiada su preocupación.

Baymax! se estrenará el 29 de junio en Disney Plus.