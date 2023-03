Ben Affleck aclaró que no quiere dirigir una película para el nuevo Universo DC comandado por James Gunn

Cuando se anunció el plan para los primeros proyectos del nuevo Universo DC amparado por DC Studios, uno de los jefes de esa división, James Gunn, tanteó que Ben Affleck podría sumarse a la franquicia como director de alguna de sus producciones.

Si bien nunca se anunció nada oficial, Gunn dijo que Affleck, quien encarnó a Batman en las cintas del denominado “Snyderverse”, estaba interesado en formar parte de la saga que está ideando junto a Peter Safran.

“Estamos trabajando con Ben Affleck, quien realmente quiere ser (y) ha sido parte de nuestro equipo de arquitectos tratando de unir las cosas, y realmente quiere dirigir uno de nuestros proyectos. Estamos emocionados de que él haga eso”, dijo Gunn antes de afirmar que Affleck no dirigiría The Brave and the Bold, la primera película de Batman en el renovado DCU.

Pero parece que algo pasó en el camino porque un par de meses después de esas declaraciones el propio Ben Affleck remarcó que no está interesado en trabajar en el nuevo Universo DC para el cine.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Affleck recordó su trastienda como Batman en las películas de DC y comentó que después de su pésima experiencia con la edición cinematográfica de Justice League, recién pudo descifrar al Caballero Oscuro en la película de Flash.

“La experiencia de Justice League, es el hecho de que esas historias se volvieron algo repetitivas para mí y menos interesantes. Sí, finalmente descubrí cómo interpretar a ese personaje (Batman) y lo logré en The Flash. Durante los cinco minutos que estoy allí, es realmente genial. Mucho de eso es solo tono. Tienes que averiguar: ¿Cuál es tu versión de la persona? ¿Quién es el tipo que se ajusta a lo que puedes hacer? Traté de encajar en un Batman. Y por cierto, me gustan muchas de las cosas que hicimos, especialmente en (Batman v Superman)”, dijo Affleck.

Así, después de plantear que se podría “dar un seminario sobre todas las razones” por las que Justice League (2017) es cómo no hacer una película, Affleck elogió sus colaboraciones con Zack Snyder.

“(Zack Snyder’s Justice League) es mi película mejor calificada en IMDb”, dijo el intérprete. “Di lo que quieras, es la película mejor calificada de mi carrera. Nunca he tenido una (película) que pasara del nadir al pináculo. Retroactivamente, es un éxito. De repente, me felicitaron por el fracaso en la que estaba. Pero iba a dirigir Batman, y (Justice League [2017]) me hizo decir: ‘Estoy fuera. No quiero volver a hacer nada de esto nunca más’. No soy el adecuado. Esa fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de mierda. Me rompió el corazón”.

En el pasado Affleck ya había señalado que su mala experiencia en Justice League fue muy perjudicial para su salud y ahora reiteró que influyó en sus problemas con el alcohol y lo desencantó con el mundo de las cintas de superhéroes.

“Hubo una idea de que alguien (Joss Whedon) viniera como: ‘Los rescataré y haremos 60 días de rodaje y reescribiré sobre lo que tienen. Tengo el secreto’. Y no era el secreto. Eso fue difícil. Y comencé a beber demasiado. Estaba de regreso en el hotel en Londres, era eso o saltar por la ventana. Y pensé: ‘Esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Soy miserable’. Quiero ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarme, en lugar de simplemente usar un traje de goma y estar la mayor parte del tiempo parado frente a la pantalla de la computadora y decir: ‘Si estos desechos nucleares se sueltan, nosotros...’. Está bien. No soy condescendiente con eso ni lo descarto, pero llegué a un punto en el que no lo encontré creativamente satisfactorio”, explicó. “Además, estás sudoroso y exhausto. Y pensé: ‘No quiero participar en esto de ninguna manera. Y no quiero desperdiciar más mi vida, de la cual tengo una cantidad limitada’”.

A partir de allí Affleck fue consultado si tras su mala experiencia previa a The Flash dirigiría una película para la nueva etapa de las adaptaciones de DC impulsada por la administración de DC Studios de James Gunn y Peter Safran. Pero, contrario a lo que se había tanteado por parte de DC Studios, el actor afirmó que eso no está en sus planes.

“No dirigiría algo para el DC de (James) Gunn DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”, sentenció Affleck.

Es decir, todo apunta a que tanto delante como detrás de la cámara la historia de Affleck con las películas de DC terminará con su aparición como Batman durante The Flash en junio de este año.