Ben Affleck asegura que The Flash tiene sus escenas favoritas como Batman y confirma el fin de su etapa con el personaje

Cuando se anunció que Ben Affleck participaría en la película de The Flash, la cual adicionalmente reincorporará a Michael Keaton en el rol del hombre murciélago, fue reportado que dicha producción marcaría su despedida del rol.

Ahora, en conversación con The Herald Sun, el actor dejó en claro su trabajo tanto en las refilmaciones para el Snyder Cut de Justice League y su tiempo en la película de The Flash representó “un final realmente agradable en mi experiencia con ese personaje”.

No solo eso, Affleck también abordó por primera vez lo que fue su trabajo en la película que protagonizará Ezra Miller. “Nunca he dicho esto, esto sale recién de la imprenta, pero quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho están en la película de Flash”, explicó.

“Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos, porque pensé que fue grandioso y realmente interesante. Diferente, pero no de una forma que sea incongruente con el personaje. ¿Quién sabe? Quizás decidan que eso no funcionó, pero cuando fui y lo hice, fue realmente divertido y muy, muy satisfactorio y alentador, llegue a pensar: ¡Vaya! Creo que finalmente lo he resuelto”, planteó el actor.

En paralelo, en conversación con el show de Howard Stern, Affleck también se refirió a las reacciones negativas que originalmente se generaron con el anuncio de su casting como Batman. “Me hirieron. Fue menos hiriente de lo que habría sido 10 años antes, pero me dolió porque sentí que: ‘Esperen un minuto, vamos. ¿Qué tengo que hacer?’ ¿Entiendes lo que digo?”, recalcó Affleck.

“Pensé que era una idea interesante, pero me di cuenta en ese punto lo que se vendría: Ahora se convertiría en una petición. Ahora iban a tomar esto y todos harían una petición. Cientos, miles. ‘Firmaste una puta petición, ¿No tienes nada mejor que hacer en tu día?’... Pero, irónicamente, la razón por la que hice esto fue que quería hacer una película para mis hijos, particularmente mi hijo, que la vieran y se sintiesen orgullosos”, finalizó.

La película de The Flash se estrenará en noviembre de este año.