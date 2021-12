Ben Affleck ya no está interesado en las películas franquiciadas como Batman

Aunque existen fans que aún albergan la esperanza de que Ben Affleck vuelva a interpretar a Batman en una película en solitario, el propio actor ahora dejó en claro que su interés está en otro lado.

En conversación con The Playlist, Affleck aseguró que ya no quiere realizar películas basadas en marcas conocidas.

“No quiero hacer películas IP (Propiedad Intelectual), en la que tienes está especie de audiencia ya incorporada”, explicó tras lamentar que The Last Duel no tuviese una mayor audiencia.

“Eso es algo en lo que estaba interesado y me gustado, pero ya no me gustan. Me gusta otra gente que las hacen. Y si vas a hacerlas, deberías amarlas. Y yo amo algo diferente. Así que quiero hacer eso”, agregó el actor.

En ese escenario, la última película de Affleck con marcas conocidas será The Flash, la que al mismo tiempo está siendo definida como su última aparición en el ron de Bruce Wayne.