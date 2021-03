Benedict Cumberbatch calificó como un proceso colaborativo a su trabajo con Sam Raimi en Doctor Strange 2

A raíz del final de WandaVision varios fanáticos ya están pensando en lo que ofrecerá Doctor Strange in the Multiverse of Madness y es que pese a que el estreno de la película está fijado para el próximo año, la propuesta que reunirá al Hechicero Supremo con Wanda Maximoff y además presentará a America Chavez se perfila como una de las entregas más anticipadas de Marvel Studios.

En ese escenario, aunque aún no hay muchos detalles sobre la historia de esta película, Benedict Cumberbatch aprovechó una reciente entrevista con el portal Collider para hablar sobre su trabajo en la cinta junto al director Sam Raimi.

Como recordarán, el director que comandó la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire tomó las riendas de Doctor Strange 2 después de que Scott Derrickson, el director de la primera película de Doctor Strange, diera un paso al costado del proyecto por diferencias creativas con Marvel Studios.

Pero parece que el cambio de director no fue complejo para Cumberbatch y el actor dio a entender que está encantado de trabajar con Raimi.

“Sam (es) asombroso. Es muy colaborador. Dios, viene con el bagaje de un ícono. Es una fuerza increíble, especialmente en este género. Pero es muy humilde, es muy amable y es muy agradecido. Realmente quieres servirle. Y chico, cuando está feliz, sabes que has hecho algo bien. Él es muy bueno para llevarte allí y lograrlo. Este ha sido un proceso muy, muy colaborativo”, señaló el actor.

“En nuestras historias de origen, supongo, y obviamente en las bestias que fueron las películas de Los Vengadores- de las que formar parte fue emocionante- estás un poco solo para el viaje. Haces lo mejor con lo que te dieron”, explicó Cumberbatch. “La segunda vez, hay un poco más de: ‘Entonces ¿qué quieres hacer y cómo vamos a resolver esto?’ Así que se siente muy creativo. A veces, aterradoramente”.

Doctor Strange in the Multiverse actualmente se está filmando en Reino Unido y su estreno sigue planificado para marzo de 2022.