Benedict Cumberbatch cree que Doctor Strange 2 sería “la película de Marvel más aterradora de todos los tiempos”

Una de las primeras cosas que se estableció en torno a Doctor Strange in the Multiverse of Madness es que la segunda película en solitario de Stephen Strange quería posicionarse como la primera apuesta de terror dentro del MCU.

Pero aunque esa promesa se hizo cuando todavía se planeaba que Scott Derrickson dirigiese la cinta, desde que Sam Raimi asumió la realización de la secuela de Doctor Strange solo se ha reafirmado que Multiverse of Madness sería la primera apuesta con tientes de terror en la franquicia de Marvel Studios.

En ese sentido, cuando ya estamos en la recta final para el estreno, Cumberbatch realizó una atrevida promesa y, en el contexto de una entrevista con Esquire Middle East planteó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría ser la cinta más terrorífica de la historia de Marvel.

“Estoy tratando de reducir un poco las expectativas sobre eso”, dijo Cumberbatch al ser consultado sobre el factor terror en Doctor Strange 2. “Creo que casi definitivamente es la película de Marvel más aterradora de todos los tiempos, pero sé que eso no la coloca necesariamente en la misma liga que El resplandor o El exorcismo de Emily Rose”.

Cumberbatch continuó planteando que personalmente no es fanático del terror porque, aunque valora algunas cintas de ese género, simplemente sufre mucho con su premisa y el miedo se queda con él por más de lo que debería. Pero, con esa consideración y teniendo en cuenta que el MCU es amparado por Disney, el actor ratificó que hay algo aterrador en Doctor Strange 2.

“Diría en un sentido compuesto de lo poco que sé es que definitivamente tiene un tono más oscuro, y en términos de consejos para llevar a niños de cierta edad, va a ser prohibitivo para ciertas personas de cierta edad porque da miedo”, señaló el actor. “Hay jump scares, hay mucho terror impactante ya que esta es una película de Sam Raimi, en tono y ejecución. Hay muchos de sus cortes de zoom característicos, primeros planos y también la tontería. A veces se siente como ver una película de Sam Raimi de antaño. Hay un toque de nostalgia en eso, que creo que a veces se siente juguetón, así como oscuro y bastante aterrador. No diría que es una película de terror absolutamente escalofriante, pero definitivamente hay momentos que te hacen saltar, definitivamente momentos que encajan en el género de terror”.

Si bien para los fanáticos de Sam Raimi su principal pergamino a tener en cuenta para Doctor Strange in the Multiverse of Madness sería su trabajo en la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, no hay que olvidar que el director también está detrás de The Evil Dead y el terror es su terreno.

De hecho, aunque todavía falta para que los fanáticos puedan entregar su opinión sobre la película, las primeras reacciones sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness parecen coincidir con el juicio de Cumberbatch respecto al factor terror y el sello de Sam Raimi en lo nuevo del MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará este 4 de mayo.