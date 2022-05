Las primeras reacciones califican a Doctor Strange in the Multiverse of Madness como una película con elementos de terror digna de Sam Raimi

Aunque todavía faltan un par de días para que la mayoría de los fanáticos puedan sumergirse en la nueva aventura multiversal de Marvel Studios, durante el lunes recién pasado la compañía finalmente realizó la premiere de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En aquel evento que se desarrolló en Los Angeles no solo participó el elenco de la cinta dirigida por Sam Raimi (The Evil Dead, Spider-Man), sino que también se invitó a la prensa para una función adelantada de la secuela de Doctor Strange.

Así, durante esta jornada y como ya es tradición, se dieron a conocer las primeras reacciones a la propuesta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

A grandes rasgos estos comentarios indican que la nueva película de Marvel Studios efectivamente se siente como una producción de Raimi con elementos de terror y algunos momentos que aparentemente serían espeluznantes y asquerosos. No obstante, mientras varios comentarios destacan el trabajo de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/ Scarlet Witch, las opiniones están un poco más divididas en torno a America Chavez, quien será interpretada por Xochitl Gomez y debutará en el MCU en el contexto de esta película.

Por otra parte, en cuanto a los anticipados cameos, aquí no hay spoilers. Pero mientras algunos críticos celebraron esas sorpresas, otros apuntaron contra el “fanservice” de la cinta escrita por Michael Waldron (Loki).

Sin más preámbulos, a continuación pueden leer las primeras reacciones sin spoilers sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Germain Lussier de i09: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la película de Marvel más extraña y asquerosa hasta el momento. Es tremendamente inconexa, en parte a propósito, por lo que no siempre funciona, pero el horror, y especialmente Wanda, funcionan increíblemente bien. Además wow. Que grandes sorpresas”.

Perri Nemiroff de Collider: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness ¡Marvel hizo una película de terror! Es extraña, aterradora y se gana el título de ‘Multiverso de locura’. Si te preocupaba que esta película no sintiera lo suficiente a Sam Raimi, ¡no temas! No puedo imaginar una película del MCU más Sam Raimi. Mi corazón amante del género está a punto de estallar en este momento”.

Courtney Howard de Variety: “Doctor Strange está llena de secuencias enormemente entretenidas, un peso impulsado por los personajes y efectos visuales caleidoscópicos y alucinantes. Xochitl Gomez se roba sus escenas. Elizabeth Olsen es la dueña. Benedict Cumberbatch, soberbio. Funciona como un buen punto de entrada para los principiantes del terror. Tiene la firma de Raimi”.

Sean O’Connell de CinemaBlend: “Bueno, Doctor Strange es una narración gigante de Marvel. Enormes oscilaciones con enormes apuestas. Raimi trae el terror al MCU, con giros oscuros y morbosos. Es un espectáculo completo y totalmente en línea con la rareza de los cómics de Strange. Ambiciosa e impresionante”.

Kirsten Acuna de Insider: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness es alucinante con enormes secuencias de acción y una tremenda actuación de Elizabeth Olsen. Definitivamente se sumerge en el horror de todo. Lo más aterrador y violento (!) - de Marvel hasta la fecha”.

Leo Rydel de Geekly Goods: “Doctor Strange es muchas cosas que disfruté pero también cosas que no. ME ENCANTÓ lo que hicieron con Wanda y los elementos de terror, el trabajo de cámara y el estilo. Esta es UNA PELÍCULA DE RAIMI. Pero no me gustó cómo manejaron a America Chavez, el ritmo fue duro y tengo una queja sobre un spoiler”.

Russ Milheim de The Direct: “Multiverse of Madness es desordenada y sin refinar a veces. Sin embargo, también es un paseo divertido y oscuro. Hay cosas en esta película que realmente no puedo creer que sean reales (de la mejor manera posible). Xochitl Gomez es buena en su debut en MCU, pero desearía que América Chavez tuviera un papel más dinámico”.

Erik Davis de Fandango: “Por mucho, la película de Marvel más espeluznante, retorcida, alocada, inquietante y aterradora, Multiverse of Madness definitivamente trae el tono de terror de Sam Raimi, y eso me encantó. La música de Danny Elfman encaja perfectamente con el tono extraño y misterioso de la película, y Elizabeth Olsen es la MVP, en mi opinión”.

Michael Lee de Geeks of Doom: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness se divierte jugando con lo extraño y aterrador del multiverso, y luego se atreve a destruir todas tus esperanzas y sueños de cameos y sorpresas en un instante. No puedo esperar a ver a dónde nos lleva Feige porque va a ser salvaje. ¡Wow!”.

Liam Crowley de MCU Direct: “Doctor Strange tira mucho a la pared: algunos aciertan (narrativa sorprendentemente simple), algunos fracasan (principalmente el CGI). Olsen aplasta, pero Gómez es mi estrella de rock. Cumberbatch realmente se siente como el ‘ancla de la MCU’ en todo momento. No es perfecta, pero una experiencia que vale la pena”.

Kofi Outlaw de Comicbook: “Todo lo que puedo/diré es que Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la película de Sam Raimi más Sam Raimi que he visto en años. Y lo digo de la mejor manera. Risas, corazón, conmoción, sustos, asquerosidad y una buena dosis de RAREZA. Y esas sorpresas… 🤯🥵”.

Karl Delossantos de The New York Times: “No se preocupen, fans de Sam Raimi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness se vuelve completamente horrorosa: jump scares, horror corporal y un puñado de muertes diabólicas. Encaja en el MCU, pero tiene el ADN trastornado, espeluznante, cursi y maravilloso de Raimi por todas partes. Comienza la campaña de los Oscar de Elizabeth Olsen”.

Josh Weiss de SyFy Wire: “Doctor Strange te hará sentir como si hubieras perdido la cabeza por pura genialidad. También es el escaparate perfecto para las sensibilidades chifladas (ya menudo aterradoras) de Raimi. ¡Llegó la primera película de terror del MCU!”.

Laura Sirikul de The Nerds of Color: “Muchos aspectos geniales de terror... realmente era una película de Sam Raimi. Muy diferente a otras películas de Marvel. No puedo decir que me encanta, pero es muy diferente. La película rinde homenaje al estilo cinematográfico de Sam Raimi y tiene mucho fan service... No sé cómo me siento. Todavía necesito procesar todo el desarrollo del personaje por el que me sentí traicionada... pero sí, diferente”.

Nora Dominick de BuzzFeed: “Multiverse of Madness es un viaje de principio a fin. Un poco apresurado en algunos lugares, pero tiene el icónico ambiente salvaje de Sam Raimi. No es de extrañar, pero Elizabeth Olsen como Scarlet Witch es una fuerza y sorprende a cada paso mientras se basa en todo lo que ha hecho en el MCU hasta ahora”.

Ross Bonaime de Collider: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness es mejor cuando combina los talentos de Sam Raimi como director de películas de terror y superhéroes. Desafortunadamente, también tiene dificultades para unir las historias de MCU y tiene uno de los fan service más atroces y frustrantes que he visto en Marvel”.

Big Screen Leafs: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness es un sueño febril, una película llena de acción que solo Sam Raimi podría hacer. Toma la fórmula habitual del MCU, agrega el Multiverso, algunos cameos, luego aumenta hasta el 100. Me encantó cada segundo. Xochitl Gomez y Lizzie Olsen se destacaron dentro de un elenco repleto de estrellas”.

Josie Marie de Film Poser: “En última instancia, no fui una gran fan de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero una cosa es segura: es un buffet estilístico. Comenzó bastante mansa, pero se volvió más loca a medida que avanzaba. Tenía algunas risas, imágenes divertidas y una partitura entretenida”.

Drew Taylor de The Wrap: “Doctor Strange es totalmente loca y desquiciada. Es 100% una película de Sam Raimi (lo que es muy valorado), fácilmente la entrega del MCU más aterradora hasta el momento. Entra sabiendo lo menos posible. Tu viaje al multiverso será mucho más placentero”.

Maggie Boccella de Collider: “Doctor Strange es la diversión más extraña, sucia y horrible que he tenido en una película de Marvel en mucho tiempo. Sam Raimi puede flexionar sus músculos de terror y Elizabeth Olsen es una clase magistral de Medean sobre el trauma femenino y lo que estamos dispuestos a hacer para hacer frente a nuestras propias pérdidas. Diablos 👏🏻 si”.

Jenna Anderson de Comicbook: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness manda. Es ingeniosa, verdaderamente extraña y absolutamente divertida de ver. No me di cuenta de cuánto necesitaba en el MCU algo como esto”.

Andrew J. Salazar de Discussing Film: “Realmente dejaron que Sam Raimi cocinara con Multiverse Of Madness. A Raimi le toma un tiempo soltarse realmente, pero cuando lo hace, recuerdas por qué sigue siendo el maestro del género de los cómics. ¡Es cursi, colorida y llena de personalidad! Pero se complica con sus lazos con el MCU”.

Para que puedan dar su propio veredicto, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá funciones en cines desde este 4 de mayo.