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    Ministro Arrau e inicio del juicio por caso Grollmus: “Es el Estado quien tiene que liderar este proceso”

    Según señaló el ministro, "Esperamos que el juicio pueda iniciar esta semana para que, efectivamente, podamos ir de a poco haciendo justicia".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al inicio del juicio por el atentado contra el molino Grollmus apuntando que este “no es el caso de la familia Grollmus contra sus atacantes, es el caso del Estado de Chile”.

    Tras un nuevo comité policial es que el ministro se refirió al caso señalando que es el Estado quien tiene que liderar este proceso, es el Estado quien tiene el deber de proteger a las víctimas, de garantizarla paz, el orden, la seguridad y, por tanto, efectivamente, la Subsecretaria de Seguridad Pública ha tomado especial dedicación en esto".

    De acuerdo a lo que añadió, “los equipos jurídicos de este Ministerio están apoyando, efectivamente, a las contrapartes para que tengamos, ojalá, un juicio lo más rápido y lo más contundente posible. Esperamos que el juicio pueda iniciar esta semana para que, efectivamente, podamos ir de a poco haciendo justicia”.

    Fuerza de tarea por control fronterizo

    En la ocasión, el ministro se refirió a control fronterizo señalando que " Se ha hecho muchísimo, el Ejército ha desplegado más fuerza, se han hecho zanjas, se han borrado, se han repuesto, y hay una batalla, por decirlo en un término simple, por proteger más nuestra frontera".

    Además anunció la creación de una segunda fuerza de tarea enfocada en control fronterizo. “Nosotros, esta semana, disculpen que me adelanté el anuncio, pero vamos a firmar la segunda fuerza de tarea que se trata de control fronterizo”, señaló.

    “Ya estamos trabajando, hace algunas semanas, de hecho, y vamos a sacar un informe, yo creo que de aquí a un mes, sobre efectivamente propuestas bastante duras, digamos, que avanzan bastante, sobre una mejor política pública para nuestro control fronterizo”, agregó, enfatizando que "tenemos que pasar a mirar nuestra frontera como una instalación, una gran instalación de seguridad".

    Según explicó que esta instancia busca mejorar la coordinación entre servicios públicos, “nos cuesta tomar acción y es por eso que estamos firmando esa resolución que crea esta fuerza tarea para una mejor coordinación de los servicios públicos, para sacar recomendaciones de política pública, pero la opinión de este ministro y la opinión seria y fundamentada es que tenemos que hacer mucho más por nuestro control fronterizo.

    Operativos policiales

    En la ocasión, el ministro además destacó una serie de operativos policiales, entre ellos un operativo conjunto entre Carabineros y la PDI que dejó 1.019 detenidos en una sola noche, junto con más de 27 mil controles, la incautación de 13 kilos de droga, 41 armas y 132 vehículos.

    El ministro también resaltó los resultados del modelo territorial cero (MT0) de la Policía de Investigaciones, que registra más de 1.700 detenidos en lo que va del año, además de 700 puntos reducidos, 121 armas incautadas y más de 1,3 toneladas de droga decomisadas.

    En la misma línea, destacó el uso del canal “Denuncia Seguro”, que permitió desbaratar una red de explotación sexual en Iquique tras una denuncia anónima. El caso dejó a dos mujeres colombianas detenidas y una investigación con un plazo de 100 días.

    Arrau también informó sobre un operativo en la región de Antofagasta que permitió la incautación de más de 2,2 toneladas de droga, además de tres vehículos y 7 millones de pesos en efectivo, con dos detenidos chilenos.

    A ello sumó la detención de 14 extranjeros en la frontera norte mientras intentaban ingresar irregularmente al país, algunos de los cuales mantenían antecedentes policiales.

    “Se da cuenta del ingreso irregular, pero hay dos que quedan detenidos, dos adultos de nacionalidad venezolana, que figura uno como blanco en una investigación por extorsión y lavadas de activos, mientras que el segundo mantiene antecedentes migratorios previos asociados a ingreso clandestino”, detalló.

    Más sobre:SeguridadMinistro de SeguridadMartín Arrau

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